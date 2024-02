V živo: Zajc in Domen v lovu na zgodovinsko zmago, poteza Hrgote obrodila sadove

Smučarska skakalca Domen Prevc in Timi Zajc sta po prvem polčasu super ekipne tekme na letalnici Heini Klopfer v Oberstdorfu na vodilnem položaju. Danes so skakalci opravili še z dvema trening poletoma. V obeh serijah je bil najboljši Domen. Pri drugem poletu je Domen poletel 237 metrov, kar je bilo le malo manj od rekorda letalnice Heini Klopfer, ki je v njegovi lasti (242,5 m).

Super ekipna tekma

Super ekipna tekma v besedi Timi Zajc je na super ekipni tekmi skakal kot prvi v našem paru in bil z 223 metri daleč najboljši v svoji skupini. Drugega Piotra Zylo je za seboj pustil za 12,6 točke. Tretja Norveška je imela že zaostanek 17,1 točke. Pred nastopom Domna Prevca je vodstvo tekmovanja znižalo zaletno mesto za dve mesti, potem ko je pred njim Johan Andre Forfang poletel kar 234,5 metra. Najmlajši od bratov Prevc je tokrat skočil nekoliko manj kot na treningu, a je bilo 222,5 metra dovolj, da sta imela z Zajcem po polčasu vodilni položaj. Na drugo mesto so skočili Norvežani, ki so imeli zaostanek 9,8 točke. Tretji Poljaki so zaostajali 18,6, četrti Japonci 20,3 in Avstrijci 21,9 točke. V drugi seriji je bil spet od Slovencev prvi na delu Timi. Pred njegovim nastopom se je zaradi vzgonskega vetra glavni trener Robert Hrgota odločil, da mu zniža zaletišče za eno mesto, saj je že v prvi občutno preskočil tekmece v svoji skupini, ki so bili v drugo bistveno daljši. Poteza je obrodila sadove. Zajc je navkljub nižjemu zaletnemu mestu poletel 233,5 metra in dobil povrhu vsega še bonus točke, ker je preskočil 95% velikost skakalnice (223 m). In Slovenija je pred nastopom Domna vodila za neulovljivih 26,6 točke pred Norveško in 31,3 pred Poljsko.

Po Lake Placidu in Saporu, kjer se je slovenski tabor veselil tudi zmag, so se smučarski skakalci vrnili v Evropo, natančneje v Oberstdorf, kjer je ta konec tedna čas za polete.

Četrtkove kvalifikacije je sicer odnesel premočan veter, tako da so ostali brez poletov. Tekmovalni program so nekoliko prilagodili, tako da je danes na sporedu super ekipna tekma, na kateri skakalci tekmujejo v parih. To bo sploh prva super ekipna tekma na letalnici v zgodovini svetovnega pokala.

Preizkušnja dvojic se je začela ob 16.30. Super ekipne tekme so sestavljene iz treh serij, a tokrat so zaradi sprememb v programu naredili izjemo, tako da bosta na sporedu le dve seriji. Barve Slovenije zastopata Timi Zajc in Domen Prevc.

Oba treninga Domnu Prevcu

Pred tekmo parov pa sta potekala še dva trening poleta. Prva serija za trening, začeli so jo z 28. zaletnega mesta in ga vmes znižali na 20., je pripadla rekorderju naprave (242,5 metra) Domnu Prevcu, ki je z 227,5 metra poskrbel za daljavo treninga. Drugi je bil Andreas Wellinger, tretji pa Lovro Kos (225,5). Peter Prevc (212,5) je bil 16., Timi Zajc (205,5) 17., Žak Mogel (202) pa 28.

Domen ob lepi podpori vetra do kar 237 metrov, Kos je imel smolo

Domen je blestel tudi pri drugem trening poletu. Tik pred njegovim nastopom so znižali zaletno mesto za dve mesti. Trening so začeli z zaletnega mesta 22, pri Domnu pa se je znižalo na 16., saj je začel na letalnici Heini Klopfer pihati vzgornik. Domna je poneslo kar 237 metrov in postavil je daljavo obeh treningov. Domen Prevc je bil najboljši v prvi seriji za trening. Foto: Guliverimage

Zajc, ki je bil januarja bronast na svetovnem prvenstvu v poletih na Kulmu, je bil v drugo z 224 metri boljši, kar je zadostovalo za osmi dosežek. Oberstdorf je njemu ljuba letalnica, saj se je na njej veselil dveh posamičnih zmag v svetovnem pokalu. Starejši od bratov Prevc je bil z 215,5 metra na lestvici tik za Zajcem. Mogel se ni proslavil niti v drugo, potem ko je pristal pri zgolj 199,5 metra.

Drugi skok pa se ni posrečil niti Kosu, ki je pristal pri zgolj 164,5 metra. A je imel tudi bistveno slabši veter, saj je skočil praktično v brezveterju. Njegova pomoč vetra je bila zgolj 0,16 m/s v prsi, medtem ko je pri Domnu pihal kar s hitrostjo 1,34 m/s in je imel tudi največjo pomoč med skakalci. Posledično je izgubil tudi mesto na super ekipni tekmi, na kateri je družbo Domnu delal Timi Zajc.

Vodstvo tekmovanja je imelo v nadaljevanju drugega treninga obilico dela, kljub slabim razmeram pa je vztrajalo pri zaletnem mestu 16, zaradi česar so imeli številni težave in so leteli le zgolj okoli 180 metrov. Posledično so trenerjem otežili delo pri sestavi parov za superekipno tekmo, saj niso imeli pravega vpogleda v formo skakalcev na letalnici. Za spremembo so se odločili šele pri zadnjih dveh skakalcih.

Rjoju Kobajaši in Stefan Kraft sta tako skočila z 18. zaletnega mesta, a se kljub temu nista proslavila. Vodilni v skupnem seštevku je nasploh slabo stopil na letalnico, potem ko je pri prvem poletu skočil vsega 139, v drugo pa 186 metrov. Ne glede na slab dosežek na obeh treningih, je dobil mesto na superekipni tekmi.

Še večjo smolo pa je imel pri drugem poskusu češki skakalec Benedikt Holub, ki se je takoj po odskoku z mize lovil in krilil z rokami, na koncu pa ob stiku s snežno podlago padel, a se k sreči nima hujših posledic.

Benedikt Hołub 🇨🇿 i jego upadek podczas treningu w Oberstdorfie 🇩🇪. #skijumpingfamily pic.twitter.com/NuU99Hw16t — Dominik Formela (@DominikFormela) February 23, 2024

Rezultati 1. treninga

Mesto Skakalec Dolžina (m) Točke 1 PREVC Domen 227.5 185.3 2 WELLINGER Andreas 223.0 182.8 3 KOS Lovro 225.5 178.9 4 FORFANG Johann Andre 220.5 174.5 5 HAYBOECK Michael 222.0 174.1 6 ZNISZCZOL Aleksander 214.5 170.6 7 KOBAYASHI Ryoyu 202.5 170.1 8 HUBER Daniel 225.0 169.1 9 NIKAIDO Ren 207.0 166.4 10 PASCHKE Pius 211.0 165.8 16 PREVC Peter 212.5 163.6 17 ZAJC Timi 205.5 162.2 28 MOGEL Žak 202.0 139.0

Rezultati 2. treninga

Mesto Skakalec Dolžina (m) Točke 1 PREVC Domen 237.0 170.6 2 SUNDAL Kristoffer Eriksen 230.5 164.7 3 TSCHOFENIG Daniel 222.0 163.5 4 PASCHKE Pius 215.5 159.9 5 FORFANG Johann Andre 216.0 159.8 6 ZNISZCZOL Aleksander 225.0 159.7 7 HAYBOECK Michael 207.0 158.2 8 ZAJC Timi 224.0 157.4 9 PREVC Peter 215.5 154.6 10 GRANERUD Halvor Egner 214.0 148.5 35 MOGEL Zak 199.5 111.5 44 KOS Lovro 164.5 100.6

Program v Oberstdorfu Petek

14.00 uradni trening

16.30 superekipna tekma (dve seriji) Sobota

14.30 kvalifikacije

16.00 posamična tekma Nedelja

14.30 kvalifikacije

16.00 posamična tekma

Preberite še: