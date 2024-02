V živo: slovenski orli naskakujejo nov podvig

Ljubitelji smučarskih poletov bodo prišli na svoj račun tudi danes. Po petkovi zmagi slovenskega dvojca na prvi super ekipni tekmi v zgodovini smučarskih poletov, bo danes na sporedu tekma v konkurenci posameznikov. V boj za točke se bo podalo pet slovenskih orlov. Poleg petkovih zmagovalcev, Timija Zajca in Domna Prevca, se bodo predstavili še Žak Mogel, Peter Prevc in Lovro Kos. Pravkar so na sporedu kvalifikacije, tekma se bo začela ob 16. uri.