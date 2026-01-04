V živo: Domen Prevc zablestel v pravem trenutku

Smučarski skakalci se pravkar merijo na tretji tekmi turneje štirih skakalnic na slovitem Bergislu v Innsbrucku. Na njej bo nastopila tudi slovenska četverica, ki je v odsotnosti kaznovanega Timija Zajca pripotovala na avstrijski del turneje. Domen Prevc, ki z veliko prednostjo vodi v seštevku turneje po dveh tekmah, je tokrat nastopil že prvi med orli, saj je bil po ponesrečenem kvalifikacijskem skoku v zahtevnih razmerah na vrhu skakalnice že na uvodu startne liste. Pristal je pri 129,5 metra in ob doskoku roke zmagoslavno usmeril proti nebu. Svoje mojstrstvo je pokazal že v poskusni seriji, kjer je bil s 134,5 metra najboljši.

Innsbruck, tekma, 1. serija:

Glavni trener Robert Hrgota v Innsbrucku lahko računa le na štiri varovance, saj se je kvota slovenske reprezentance z rdečim kartonom Timija Zajca za Innsbruck zmanjšala in je pri številki štiri.

Domen Prevc je po slabšem sobotnem kvalifikacijskem skoku v zahtevnih vetrovnih razmerah nastopil bolj na začetku prve serije. Pristal je pri 129,5 metra (137,3 točke) in brez težav ugnal Francoza Valentina Fauberta (120,5 m; 113,2 točke). Roka Oblaka, ki je bil v kvalifikacijah odličen 12., bo izzval Poljak Dawid Kubacki, Žak Mogel (42. v kvalifikacijah) se bo udaril s češkim veteranom Romanom Koudelko, Anžeta Laniška (8.) pa čaka dvoboj z Japoncem Naokijem Nakamuro.

Najboljše skoke je včeraj v kvalifikacijah prikazala avstrijska četverica. Najboljši je bil Jan Hörl, za njim so se zvrstili še Stefan Kraft, Stephan Embacher in Daniel Tschofenig.

Uro in pol pred tekmo so skakalci opravili s poskusno serijo, v kateri je bil s 134,5 metra najdaljši Domen Prevc. Drugo dolžino je postavil Avsrtijec Stephan Embacher (128 m), tretjo pa njegov rojak Stefan Kraft (127 m). Anže Lanišek je bil deseti (120 m), Žak Mogel 17. (121 m), Rok Oblak pa 43. (110,5 m).

Prevc po dveh tekmah z veliko prednostjo

Prevc je na uvodnih dveh tekmah, tako v Oberstdorfu kot Garmisch-Partenkirchnu, prepričljivo ugnal konkurenco. V skupnem seštevku turneje ima trenutno 619,8 točke, drugi Hörl zaostaja že 35 točk, tretji Embacher pa 41,5 točke. Lanišek je trenutno deseti.

Po tem, ko je bil na zadnjih desetih tekmah vselej na stopničkah, na zadnjih osmih pa kar sedemkrat zmagal in bil enkrat drugi, je v seštevku svetovnega pokala že presegel mejo tisoč točk (1.050). Drugouvrščeni Japonec Rjoju Kobajaši za njim zaostaja že 314 točk, tretji Philipp Raimund 469, četrti Lanišek pa že skoraj 500.

Po nedelji se bodo skakalci preselili na zadnje prizorišče, v Bischofshofen, kjer bodo v ponedeljek kvalifikacije, v torek ob 16.30 pa zadnja tekma turneje.

Novoletna turneja skupno (2): 1. Domen Prevc (Slo) 619,8 točke

2. Jan Hörl (Avt) 584,8

3. Stephan Embacher (Nem) 578,3

4. Felix Hoffmann (Nem) 573,2

5. Ryoyu Kobayashi (Jap) 572,8

6. Philipp Raimund (Nem) 566,6

...

10. Anže Lanišek (Slo) 539,5

28. Rok Oblak (Slo) 350,3

51. Žak Mogel (Slo) 107,0

Novoletna turneja INNSBRUCK: Nedelja, 4. januar

12.00 poskusna serija

13.30 posamična tekma BISCHOFSHOFEN: Ponedeljek, 5. januar

16.30 kvalifikacije Torek, 6. januar

16.30 posamična tekma

