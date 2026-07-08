Potem ko je izvršni odbor Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) s programa zimskih olimpijskih iger 2030 v torek črtal nordijsko kombinacijo, je razširil program drugih športov. Smučarske skakalke so dobile tekmo dvojic, biatlon pa mešano štafeto dvojic.

Dodatna priložnost za Niko Prevc in druščino

Na podlagi priporočila izvršnega odbora Moka je bil program smučarskih skokov za prihajajoče igre leta 2030 razširjen za eno disciplino. Ženske dvojice se bodo za olimpijske medalje prvič pomerile na skakalnicah v Courchevelu. Na igrah v Franciji bodo podelili sedem kompletov medalj v smučarskih skokih: na posamičnih tekmah za moške in ženske na srednji in veliki skakalnici, na ekipnih tekmah dvojic za moške in ženske ter na tekmi mešanih ekip.

Mok je potrdil tudi kvote za športnike na prihajajočih igrah. Tako kot na igre v Milanu in Cortini se bo tudi na igre v francoskih Alpah uvrstilo sto smučarskih skakalcev - 50 žensk in 50 moških. Glavna novica je bila odločitev Moka, da s programa ZOI črta nordijsko kombinacijo - disciplino, ki je bila sestavni del iger vse od prvih leta 1924 v Chamonixu.

Predstavniki tega športa so se v zadnjih letih borili za ohranitev olimpijskega statusa, med drugim z razvojem ženske različice discipline, s katero so želeli obogatiti olimpijski program in prispevati k enakosti spolov.

Prve uravnotežene igre

Po navedbah Moka bodo igre v francoskih Alpah prve v zgodovini zimskih olimpijskih iger, na katerih bo udeležba po spolu enakomerno razdeljena. To je bilo delno doseženo z umikom nordijske kombinacije s programa; bila je namreč edina športna panoga na igrah v Milanu in Cortini, v kateri so tekmovali izključno moški. Obenem je Mok biatlonu dodelil tekmo mešanih dvojic, tako da bodo v tem športu leta 2030 podelili kar 12 kompletov medalj.

Mešana štafeta dvojic je v svetovnem pokalu prvič nastopila leta 2015, na svetovnih prvenstvih pa 2019. Disciplina je v zadnjem desetletju hitro pridobila prepoznavnost.

Slovenski ljubitelji biatlona so mešano štafeto dvojic lahko spremljali tudi na velikih tekmovanjih na domači Pokljuki - tako na svetovnem prvenstvu leta 2021 kot tudi na zadnjem svetovnem pokalu v sezoni 2024/25.

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