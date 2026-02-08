Z zamudo, a po načrtu: Prevc, Lanišek in Zajc danes prvič na olimpijski napravi

Potem ko so se v slovenski skakalni reprezentanci odločili, da slovenski orli izpustijo četrtkov uradni trening na novi olimpijski skakalnici v Predazzu in se namesto tega v miru pripravljajo v Planici, bo slovenski trio Anže Lanišek, Domen Prevc in Timi Zajc danes ob 19. uri na drugem uradnem treningu pred ponedeljkovo posamično tekmo na srednji skakalnici prvič preizkusil prizorišče.

Slovenski skakalni tabor je že prvi dan zimskih olimpijskih iger v Milanu in Cortini poskrbel za razlog za veselje. Nika Prevc je na srednji skakalnici osvojila olimpijsko medaljo srebrnega leska, moški del reprezentance na čelu z izjemnim Domnom Prevcem pa se bo v boj za olimpijska odličja podal v ponedeljek, ko bo na sporedu moška posamična skakalna preizkušnja na srednji napravi.

Še prej jih danes zvečer ob 19. uri čaka uradni trening, na katerem bodo slovenski skakalci olimpijsko skakalnico v Predazzu preizkusili prvič. Glavni trener Robert Hrgota je namreč pripravljalni načrt zastavil tako, da so se Slovenci na olimpijski izziv v miru in daleč od pretirane pozornosti javnosti ter medijev pripravljali v Planici.

Preberite še: