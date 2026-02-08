Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Nedelja,
8. 2. 2026,
9.40

Osveženo pred

23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 Anže Lanišek Anže Lanišek Timi Zajc Timi Zajc Domen Prevc Domen Prevc

Nedelja, 8. 2. 2026, 9.40

23 minut

ZOI 2026, Predazzo, smučarski skoki, uradni trening (m)

Z zamudo, a po načrtu: Prevc, Lanišek in Zajc danes prvič na olimpijski napravi

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Domen Prevc | Najboljši skakalec letošnje zime Domen Prevc bo skupaj z Anžetom Laniškom in Timijem Zajcem na uradnem treningu prvič preizkusil novo olimpijsko skakalnico v Predazzu. | Foto Guliverimage

Najboljši skakalec letošnje zime Domen Prevc bo skupaj z Anžetom Laniškom in Timijem Zajcem na uradnem treningu prvič preizkusil novo olimpijsko skakalnico v Predazzu.

Foto: Guliverimage

Potem ko so se v slovenski skakalni reprezentanci odločili, da slovenski orli izpustijo četrtkov uradni trening na novi olimpijski skakalnici v Predazzu in se namesto tega v miru pripravljajo v Planici, bo slovenski trio Anže Lanišek, Domen Prevc in Timi Zajc danes ob 19. uri na drugem uradnem treningu pred ponedeljkovo posamično tekmo na srednji skakalnici prvič preizkusil prizorišče.

Slovenski skakalni tabor je že prvi dan zimskih olimpijskih iger v Milanu in Cortini poskrbel za razlog za veselje. Nika Prevc je na srednji skakalnici osvojila olimpijsko medaljo srebrnega leska, moški del reprezentance na čelu z izjemnim Domnom Prevcem pa se bo v boj za olimpijska odličja podal v ponedeljek, ko bo na sporedu moška posamična skakalna preizkušnja na srednji napravi.

Še prej jih danes zvečer ob 19. uri čaka uradni trening, na katerem bodo slovenski skakalci olimpijsko skakalnico v Predazzu preizkusili prvič. Glavni trener Robert Hrgota je namreč pripravljalni načrt zastavil tako, da so se Slovenci na olimpijski izziv v miru in daleč od pretirane pozornosti javnosti ter medijev pripravljali v Planici.

Preberite še:

Ilka Štuhec
Sportal Ilka Štuhec na velikem odru, oči uprte v Lindsey Vonn
Petra Vlhova_THUMB
Sportal Presenečenje: ne boste verjeli, kdo prihaja na olimpijske igre
olimpijske igre Milano Cortina
Mnenja Nadležno: Hešteg zoi, hešteg naši, hešteg namladihsvetstoji ...
zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 Anže Lanišek Anže Lanišek Timi Zajc Timi Zajc Domen Prevc Domen Prevc
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.