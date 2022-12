Združen slovenski naskok na stopničke

Po odličnem razpletu petkove posamične tekme v Titisee-Neustadtu, ki se je končala z zmago Anžeta Laniška, bodo slovenski skakalci in skakalke danes spet v boju za vrh. Tokrat na mešani ekipni tekmi, ki se bo začela ob 11.50. Ob Lanišku bodo slovenske barve zastopali še Timi Zajc, Ema Klinec in Nika Križnar.

Sobota v Titisee-Neustadtu je rezervirana za mešano ekipno tekmo, na katero je prijavljenih deset ekip. Tudi slovenska, ki kotira zelo visoko.

Trener skakalcev Robert Hrgota v boj pošilja zmagovalca petkove posamične tekme Anžeta Laniška in 12. Timija Zajca. Trener skakalk Zoran Zupančič pa je v ekipo za tekmo postavil Emo Klinec in Niko Križnar. Klinčeva je bila na petkovem treningu med najbolj razpoloženimi, na treh trening skokih je zabeležila prvi, osmi in drugi rezultat, Križnarjeva je bila sedma, deveta in peta. Uspešno je na treningu skakala tudi Urša Bogataj (tretji, peti, osmi rezultat), ki pa bo danes v vlogi gledalke.

Slovenci bodo skakali kot osmi, najprej Nika Križnar, nato Timi Zajc, pa Ema Klinec in Anže Lanišek.

V nedeljo bosta na sporedu posamični tekmi v obeh konkurencah – ob 12.15 bodo tekmovale skakalke, 15.45 pa še skakalci.

Mešana ekipna tekma, Titisee-Neustadt

