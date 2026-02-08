Kranj je v soboto in nedeljo gostil tekme celinskega pokala, na katerih se je izkazala mlada Taja Terbovšek, ki je dvakrat stala na zmagovalnem odru. V nedeljo je za zmago zaostala 0,8 točke. Blizu stopničk so bili tudi Izadora Kopač, Jerica Jesenko in Rok Oblak, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenija.

Kljub izjemno slabemu vremenu je organizatorjem tekmovanj za celinski in medcelinski pokal v Kranju uspelo dobro pripraviti skakalnico. Na prvi tekmi skakalk je zmagala Avstrijka Hannah Wiegele s 102 in 100 metri ter 236,1 točkami pred Tajo Terbovšek, ki je skočila 101 in 98 metrov, zaostala je 5,6 točk, tretja je bila Nemka Julina Kreibich s 104.5 in 95 metri ter 224,8 točkami. Izadora Kopač je bila četrta, dobri dve točki za stopničkami, peta je bila Ajda Košnjek, sedmo mesto sta si razdelili Taja Košir in Jerica Jesenko, za njima je bila Nina Kontrec,točke so med 21. in 30. mestom ujele še Živa Andrič, Ula Vodlan, Taja Sitar, Klarisa Gorjup in Tinkara Komar, ki pa je v prvi seriji grdo padla, a po prvih informacijah ni utrpela hujših poškodb.

Sobotno večerno tekmo skakalcev je dobil Nemec Luca Roth s 104.5 in 105.5 metri ter 277,0 točkami pred Avstrijcem Jonasom Schusterjem s 106 in 110.5 metri ter 270,8 točkami, tretji je bil Poljak Dawid Kubacki s 109 in 103.5 metri ter 270,2 točkami. Najboljši domačin je bil na 7. mestu Enej Faletič s 107 in 105.5 metri ter 265,2 točkami, Žak Mogel je zasedel 12. mesto, povratnik po poškodbi, Žiga Jelar, je bil 22., mesto za njim Lovro Kos, Jernej Presečnik je zasedel 25. mesto, 30. pa je bil Žiga Jančar.

Na drugi tekmi skakalk smo spremljali tesen obračun za zmago med Terbovšek in Kreibich. Nemka je na koncu zmagala z 98 in 102 metri ter 221,4 točkami, le 0,8 točke je zaostala Terbovšek z 98.5 in 98 metri. Tretja je bila Wiegele s 97.5 in 98 metri ter 214,0 točkami. Jesenko je za četrto mesto skočila 97 in 98 metrov, zbrala je 211,3 točk, peta je bila s 96 in 98 metri Košnjek, ki je zbrala 210,3 točk. Kopač je zasedla 8. mesto, 11. je bila Košir, 20. Kontrec, Živic, Vodlan in Sitar so se zvrstile med 24. in 26. mestom.

Z desetinko prednosti je drugo tekmo skakalcev dobil Schuster, ki je skočil 109.5 in 107.5 metrov, zbral pa je 265,3 točk. Njegov rojak Maximilian Ortner je s 107 in 106.5 metri zasedel drugo mesto, tretji je bil Norvežan Isak Andreas Langmo s 103.5 in 108.5 metri ter 264,0 točkami. Takoj za zmagovalnim odrom je z dvakrat po 104.5 metri končal Rok Oblak, Faletič je bil osmi, Mogel deveti in Jančar deseti, točke je na 24. mestu znova osvojil tudi Kos, so še zapisali pri SZS.