Kvalifikacije Kubackemu, ogromna smola Laniška, ki ni dočakal skoka

Zmagovalec kvalifikacij je Poljak Dawid Kubacki, drugi je bil Halvor Egner Granerud, tretji pa Andreas Wellinger. Na tekmi bomo videli šest Slovencev, veliko smolo je imel Anže Lanišek, ki zaradi težav z zadrgo v kvalifikacijah ni skakal in tako ostal brez tekme. Najboljši od Slovencev je bil Timi Zajc na 6. mestu, Lovro Kos je bil 13., Domen Prevc 15., Žiga Jelar 19., Peter Prevc 32. in Matija Vidic 40. Tekma se bo začela ob 16.10.

Najboljši od Slovencev je bil v kvalifikacijah Timi Zajc s 126 metri in 132,9 točkami na 6. mestu, Lovro Kos je bil po včerajšnjem razočaranju tokrat 13. s 119.5 metri in 123,2 točkami. Domen Prevc je skočil 120 metrov in je s 122,9 točkami zasedel 15. mesto, Žiga Jelar je bil 19. s 119.5 metri in 122,5 točkami, Peter Prevc se je na tekmo uvrstil s 113.5 metri in 111,3 točkami, znova pa je bil uspešen tudi Matija Vidic s 114.5 metri in 107,5 točkami na 40. mestu. Žal v kvalifikacijah ni skočil Anže Lanišek zaradi težav z zadrgo.

Kvalifikacije so pripadle Poljaku Dawidu Kubackemu, s 130 metri in 144,2 točkami je za pol točke prehitel Halvorja Egnerja Graneruda, ki je skočil 129 metrov in zbral 143,7 točk. Tretji je bil sobotni zmagovalec posamične tekme, Nemec Andreas Wellinger s 125.5 metri in 140,8 točkami.

Prva serija tekme se bo začela nekaj čez 16.00.

Svetovni pokal v smučarskih skokih se je po 33 letih vrnil v olimpijski Lake Placid. V soboto so na prenovljeni napravi izvedli dve tekmi, posamično in premierno v dvojicah. Na posamični preizkušnji je zmagal Nemec Andreas Wellinger, na tekmi dvojic pa Poljaka Piotr Žyla in Dawid Kubacki. Med najboljše so se vmešali tudi slovenski orli. Na posamični tekmi je bil najbližje odru za zmagovalce Timi Zajc, ki je tekmo končal na četrtem mestu in stopničke zgrešil za 0,8 točke, na tekmi dvojic pa je slovenski dvojec Domen Prevc in Timi Zajc osvojil peto mesto.