Avtor:
Pe. M.

Sobota,
7. 3. 2026,
9.26

Osveženo pred

24 minut

Timi Zajc Rok Oblak Žak Mogel Anže Lanišek Lahti Domen Prevc smučarski skoki

Sobota, 7. 3. 2026, 9.26

24 minut

Smučarski skoki, Lahti, kvalifikacije in posamična tekma (m)

Domen Prevc po diskvalifikaciji v boj za novo zmago

Avtor:
Pe. M.

Domen Prevc | Domen Prevc je bil v petek pred rekordno sedmo zaporedno zmago, a mu jo je preprečila diskvalifikacija. | Foto Guliverimage

Domen Prevc je bil v petek pred rekordno sedmo zaporedno zmago, a mu jo je preprečila diskvalifikacija.

Foto: Guliverimage

Dan po vrtiljaku čustev v Lahtiju, kjer je Domen Prevc kljub petkovi diskvalifikaciji potrdil veliki kristalni globus in zaokrožil karierni skakalni grand slam, skakalce čaka nova individualna preizkušnja. Kvalifikacije se bodo začele 15.30, tekma sledi ob 17. uri.

Domen Prevc
Sportal Po diskvalifikaciji se je oglasil Domen Prevc: To ni bil dan ...

Petkovo dogajanje na Finskem je v slovenskem taboru kljub potrditvi skupne zmage v svetovnem pokalu pustilo grenak priokus. Vodilnemu skakalcu zime Domnu Prevcu se je nasmihala rekordna sedma zaporedna posamična zmaga, a mu jo je preprečila diskvalifikacija. Na meritvi po tekmi je bil prelahek za sto gramov. Kljub diskvalifikaciji je potrdil veliki kristalni globus, saj ima sedem posamičnih tekem pred koncem neulovljivih 721 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem Rjojujem Kobajašijem.

"To ni bil dan, o katerem sem sanjal. Na žalost sem bil prelahek, kar pomeni, da so bile smuči, ki sem jih uporabljal, predolge," je za FIS po diskvalifikaciji dejal 26-letnik.

Po diskvalifikaciji Prevca se je premierne posamične zmage svetovnega pokala veselil Nemec Philipp Raimund, drugi je bil Daniel Tschofenig, tretji pa Vladimir Zografski, ki je bil sploh prvič na stopničkah svetovnega pokala.

Anže Lanišek | Foto: Reuters Anže Lanišek Foto: Reuters

Zmagovalec skupnega seštevka bo napadal 14. zmago te sezone, s katero bi se lahko še približal rekordni številki (15) brata Petra.

A še pred tekmo bodo skakalci opravili kvalifikacije. V te je prijavljenih 64 skakalcev, tudi Ren Nikaido, ki je zaradi vojne na Bližnjem vzhodu nekaj dni obstal v Dubaju, zjutraj pa objavil fotografijo iz Varšave, od koder se je podal proti Finski.

Med prijavljenimi skakalci so ob Prevcu še štirje Slovenci. Anže Lanišek in Rok Oblak sta v petek ujela točke, Žak Mogel in Timi Zajc pa se nista prebila med dobitnike točk.

Kvalifikacije se bodo začele ob 15.30, tekma ob 17. uri.

Lahti, kvalifikacije

