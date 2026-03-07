V živo: Lanišek tokrat boljši od Prevca, Zajcu se ni izšlo. Zdaj gre zares.

Dan po vrtiljaku čustev v Lahtiju, kjer je Domen Prevc kljub petkovi diskvalifikaciji potrdil veliki kristalni globus in zaokrožil karierni skakalni grand slam, skakalci nastopajo na sobotni tekmi. V kvalifikacijah je nastopilo pet slovenskih orlov. Štirje so se uvrstili na tekmo, Timi Zajc pa je bil prekratek. Najboljši slovenski rezutat je napravil Anže Lanišek (11. mesto), skupni zmagovalec svetovnega pokala Prevc je osvojil 18. mesto, takoj za njim pa je v kvalifikacijah končal Rok Oblak. Na tekmo se je s 40. mestom v kvalifikacijah uvrstil tudi Žak Mogel.

Petkovo dogajanje na Finskem je v slovenskem taboru kljub potrditvi skupne zmage v svetovnem pokalu pustilo grenak priokus. Vodilnemu skakalcu zime Domnu Prevcu se je nasmihala rekordna sedma zaporedna posamična zmaga, a mu jo je preprečila diskvalifikacija. Na meritvi po tekmi je bil prelahek za sto gramov. Kljub diskvalifikaciji je potrdil veliki kristalni globus, saj ima sedem posamičnih tekem pred koncem neulovljivih 721 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem Rjojujem Kobajašijem.

"To ni bil dan, o katerem sem sanjal. Na žalost sem bil prelahek, kar pomeni, da so bile smuči, ki sem jih uporabljal, predolge," je za FIS po diskvalifikaciji dejal 26-letnik.

Po diskvalifikaciji Prevca se je premierne posamične zmage svetovnega pokala veselil Nemec Philipp Raimund, drugi je bil Daniel Tschofenig, tretji pa Vladimir Zografski, ki je bil sploh prvič na stopničkah svetovnega pokala.

Anže Lanišek je bil 11. v kvalifikacijah. Foto: Reuters

Zmagovalec skupnega seštevka danes napada 14. zmago te sezone, s katero bi se lahko še približal rekordni številki (15) brata Petra.

V kvalifikacijah izpadel Zajc

Timi Zajc si ni zagotovil nastopa na sobotni tekmi. Foto: Reuters Pred tekmo so skakalci opravili kvalifikacije. Prijavljenih je bilo 64 skakalcev, tudi Ren Nikaido, ki je zaradi vojne na Bližnjem vzhodu nekaj dni obstal v Dubaju, na dan tekme pa zjutraj objavil fotografijo iz Varšave, od koder se je podal proti Finski. Nikaido ni bil suveren, se je pa s 33. mestom vendarle uvrstil na tekmo.

Med prijavljenimi skakalci so ob Prevcu v kvalifkacijah nastopili še štirje Slovenci. Anže Lanišek in Rok Oblak, ki sta v petek ujela točke, bosta tudi tokrat nastopila na tekmi. Lanišek je osvojil 11. mesto in poskrbel za najboljši slovenski rezultata dneva. Prvak Oblak tokrat ni izstopal, ampak se na tekmo uvrstil s šele 18. dosežkom kvalifikacij. Novopečeni skupni zmagovalec sezone je edini na startnem seznamu nastopil z devetega zaletišča.

Le mesto za njim je bil Oblak, na tekmi pa bo za razliko od petka, ko mu ni uspelo, nastopil tudi Žak Mogel. Timi Zajc se znova ni prebil med dobitnike točk. Bil je prekratek in kvalifikacije sklenil s 56. mestom.

