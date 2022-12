Pred moško karavano v smučarskih skokih je četrta postaja svetovnega pokala in zadnja pred začetkom prvega vrhunca sezone, bitko za zlatega orla 71. novoletne skakalne turneje, ki se bo s kvalifikacijami v Oberstdorfu začela 28. decembra. Slovensko falango pred tem v sredo, 21. decembra, čaka še državno prvenstvo v Planici.

Glavni trener Robert Hrgota je tudi v Švico odpeljal isto zasedbo. V Engelbergu bo tako računal na najbolj vroče slovensko orožje sezone Anžeta Laniška, pa Petra Prevca, Timija Zajca, Lovra Kosa, Žigo Jelarja in Domna Prevca.

Lanišek na stopničkah na vseh postajah nove sezone

Za Laniškom je odličen začetek sezone, na zadnjem prizorišču v Titisee-Neustadtu je dosegel tretjo posamično zmago v karieri, na drugi tekmi pa zaostal le za Dawidom Kubackim. Tudi v seštevku svetovnega pokala je na drugem mestu, pred njim je le Poljak. V Engelbergu je že stal na zmagovalnem odru, leta 2020 je bil tretji.

"Engelberg je lep kraj, tudi skakalnica. Ko skačeš dobro, ko se počutiš dobro, je vseeno, kje tekmuješ, ali je to v Kranju, v Mislinji ali pa Engelbergu. Če točno veš, kaj moraš delati, in če so občutki dobri, je vse lažje," je pred odhodom v Švico dejal 26-letnik, ki je na vseh prizoriščih letošnje sezone stal na stopničkah (dve zmagi in dve drugi mesti).

Robert Hrgota ni spreminjal ekipe za Švico: ob Lanišku bodo skakali še Peter in Domen Prevc, Žiga Jelar, Timi Zajc in Lovro Kos. Foto: Vid Ponikvar

Hrgota meni, da morda tudi oni preveč izsiljujejo stopničke

Med 20-erico v skupnem seštevku je le še Peter Prevc. Hrgota sicer pravi, da tudi "preostali fantje na treningih dobro skačejo, a morda tako kot dekleta preveč izsiljujemo te stopničke, kar nas na koncu stane boljši rezultat. Osnova je, da si osredotočen na izvedbo, ne pa na rezultat. Ko se še to poklopi, bomo tudi mi kot ekipa še močnejši. Vrh je širok, morda štirje fantje odstopajo, od petega do 30. mesta pa so majhne razlike, tako da si res ne smeš privoščiti napake, sicer si lahko hitro deset mest zadaj."

Popoldanske kvalifikacije se bodo začele ob 15.45, sobotna tekma pa istočasno kot tekma svetovnega prvenstva v nogometu za 3. mesto med Hrvaško in Marokom ob 16. uri. Nedeljska preizkušnja se bo začela ob 12.30, pred tem bodo še kvalifikacije.

