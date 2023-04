V živo: Prevc najdaljši v prvi seriji, v finalu samo meter krajši!

V Planici je pestra sobota z dvojnim programom. Po posamični tekmi, ki so jo v petek zaradi neugodnih vremenskih razmer prestavili na soboto, ko je Anže Lanišek osvojil drugo mesto, so skakalci moči združili še na ekipni tekmi. Za Slovenijo letijo Lanišek, Timi Zajc, Domen Prevc in Lovro Kos. Po prvi seriji so vodili za 11 točk pred Norveško in Avstrijo. Najdaljši polet je uspel Prevcu (240,5 metra).

Na sporedu je še zadnja ekipna tekma sezone svetovnega pokala za smučarske skakalce. Prva serija se je začela ob 10. uri. Nastopa devet reprezentanc: Kazahstan, ZDA, Švica, Japonska, Nemčija, Slovenija, Poljska, Norveška in Avstrija. Eni od glavnih favoritov za zmago so zagotovo varovanci Roberta Hrgote, ki je v boj poslal Anžeta Laniška, Timija Zajca, Domna Prevca in Lovra Kosa. "Vzdušje je neverjetno. Res je lepo videti, da so se ljudje že zjutraj zbrali v tolikšnem številu," je po posamični tekmi izpostavil Lanišek. Zbralo se je 20.000 navijačev. Bil je drugi, samo za Stefanom Kraftom.

Planica, sobotna posamična tekma (m):

Že Domen Prevc Slovenijo popeljal v vodstvo

Domen Prevc je z 240,5 metra v prvi seriji. Foto: Reuters Lovro Kos, ki je bil na posamični tekmi samo 30. in ni preletel 200 metrov, je v prvi seriji ekipne tekme delo opravil bolje. Poletel je 220 metrov in Slovenija je bila po nastopu prvih tekmovalcev sedma. Že po nastopu druge deveterice pa je vodila in to osem točk pred Avstrijo ter devet pred Norveško. Kako tudi ne, ko pa je Domen Prevc poletel 240,5 metra, kar je bila takrat najdaljša sobotna daljava (na posamični tekmi je Kraft poletel 239,5 metra). Tretji slovenski skakalec je bil Timi Zajc. Poletel je z nižjega zaletišča, pristal pri 232,5 metra, zaradi slabšega doskoka je prejel nižje ocene. Slovenija je ostala vodilna in še povečala prednost: 11 točk pred Norveško in 18 pred Avstrijo. Jan Hörl je za Avstrijo poletel 131,5 metra.

Lanišek s poletom za dvajsetico potrdil vodstvo Slovenije

Anže Lanišek s poletom za oceno 20. Pristal je pri 239,5 metra. Foto: Reuters Morda najlepši polet konec tedna je nato uspel Anžetu Lanišku, dobil je tudi dve dvajsetici. Daljava je 239,5 metra. Za njim sta v prvi seriji letala samo še Halvor Egner Granerud in Stefan Kraft, oba sta bila prekratka zanj. Norvežan je pristal pri 234,5 metra, Avstrijec pa pri 235,5 metra. In tako je imela Slovenija po prvi seriji ekipne tekme 11,7 točke prednosti pred Norveško in 11,8 pred Avstrijo. Poljska je na tretjem mestu zaostajala že za velikih 77 točk.

V finalu se Avstrija vrača v boj za zmago

Kos je bil v finalu v prvi skupini skakalcev med krajšimi (215 metrov) in Avstrijci so s poletom Daniela Tschofeniga (224 metrov) prevzeli vodstvo, pet točk pred Slovenijo in 13 pred Norveško.

Na lanski ekipni tekmi v Planici so zmagali Slovenci.

Po sobotnem dvojnem programu v nedeljo sledi še zadnja tekma sezone, na kateri bo lahko sodelovalo 30 najboljših skakalcev v razvrstitvi svetovnega pokala.