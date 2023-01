Slovenci lani tu pometli s konkurenco. Kako bo letos?

Smučarski skakalci so zbrani v Zakopanah, kjer se bo ob 16. uri začela prva ekipna tekma te sezone svetovnega pokala. Slovenske barve bodo branili Lovro Kos, Peter Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek. Isti kvartet je Slovenijo na poljskem prizorišču zastopal tudi lani, ko je zmagal. Kako se bo odrezal letos?

Pred smučarskimi skakalci je prva ekipna tekma nove sezone. Moči bodo združili v Zakopanah, na katere imajo v slovenskem taboru lepe spomine. Anže Lanišek, Peter Prevc, Timi Zajc in Lovro Kos so lani na ekipni tekmi tu zmagali. Za več kot 65 točk so prehiteli najbližje zasledovalce Nemce, tretji so bili Japonci.

Glavni trener Robert Hrgota tudi tokrat v boj pošilja ista orožja. Slovenci bodo skakali kot šesti, na ekipno preizkušnjo pa je prijavljenih zgolj devet reprezentanc.

V nedeljo še posamična tekma

Skakalce v nedeljo čaka še posamična tekma. Vstopnico si je zagotovilo vseh sedem Slovencev, tudi debitant Rok Masle. Kvalifikacije so pripadle Avstrijcu Danielu Tschofenigu.

Najboljši Slovenec je bil Lanišek na tretjem mestu, Peter Prevc je bil 6., Zajc in Kos 8., Jelar 22., Masle 34., Domen Prevc pa 42.

Zakopane, ekipna tekma:

