S tekmami v Zakopanah se je nadaljevala sezona FESA alpskega pokala. Na srednji skakalnici sta bili v konkurenci mladink na zmagovalnem odru Ajda Košnjek in Taja Terbovšek, v konkurenci mladincev pa je Enej Faletič z zmago in tretjim mestom potrdil skupno zmago za sezono 2025/26.

Prvo tekmo mladincev je prepričljivo dobil Enej Faletič, in sicer s 101.5 in 100.5 metri ter 278,8 točkami. Drugi je bil domačin, Konrad Tomasiak s 104 in 104.5 metri ter 267,7 točkami, tretji pa Nemec Alex Reiter s 105.5 in 97.5 metri ter 261,0 točk. Mai Zakelšek je zasedel 6. mesto z 259,6 točkami, Urban Šimnic, Jaka Kramer, Nik Bergant Smerajc in Jakob Mivšek so končali med 9. in 12. mestom, Jaka Perne je bil 16., Lovro Jelenc 20., točke sta osvojila tudi Timo Šimnovec na 25. in Erik Tomažič na 30. mestu, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenija.

Na drugi tekmi skakalcev je tesno slavil Italijan Maximilian Gartner z dvakrat po 103 metre dolgim skokom, zbral je 265,1 točke. Le 3 desetinke je zaostal Šimnic s 93.5 in 104 metri ter 264,8 točkami, tretji je bil tokrat Faletič s 102 in 107.5 metri in 257,9 točkami. Tomažič je bil odličen peti, šesti Jelenc, Šimnovec 13., Perne, Kramer in Zakelšek so bili na mestih od 17. do 19., točke sta ujela še Bine Kolar na 27. in Mivšek na 30. mestu.

Še pred zadnjima tekmama pa je Faletič potrdil skupno zmago v seštevku alpskega pokala za sezono 2025/26.

Najboljših šest na tekmi mladink na prvi tekmi v Zakopanah Foto: SloSki

Na prvi tekmi skakalk je zmagala Nemka Anna-Fay Scharfenbert s 96.5 in 97 metri ter 225,6 točkami pred rojakinjo Emily Teubner s 95 in 95.5 metri ter 213,3 točkami, tretjih stopničk v tej sezoni FESA alpskega pokala se je razveselila Ajda Košnjek, ki je z dvakrat po 93.5 metrov zasedla 3. mesto, zbrala je 212,6 točke. Le dve desetinki je na četrtem mestu zaostala Taja Terbovšek s 96.5 in 90.5 metri, med 6. in 12. mestom so se zvrstile Živa Andrič, Nina Kontrec, Taja Košir, Taja Sitar, Izadora Kopač in Mia Ingolič, točke niso ušle niti Zarji Kopač, Živi Živic, Luciji Jurgec in Uli Vodlan, ki so se zvrstile med 18. in 23. mestom, so sporočili iz SZS.

Tudi na drugi tekmi skakalk je bila najboljša Nemka Scharfenberg, tokrat z 99 in 90 metri ter 238,4 točkami pred rojakinjo Teubnerjevo z 90 in 89 metri ter 219,1 točko, Terbovšek je bila tokrat tretja s 85.5 in 90 metri ter 213,6 točkami. Izadora Kopač je na 4. mestu zaostala 1,5 točke za stopničkami z 89.5 in 85 metri, peta je bila Košnjek z 204,3 točkami. Košir, Kontrec, Sitar in Živic so bile med 8. in 11. mestom, Klarisa Gorjup je bila 14., Andrič 16., Ingolič mesto za njo, Katja Žagar, Jurgec, Zarja Kopač in Vodlan so bile med 20. in 24. mestom.

Skupno je med skakalkami dve tekmi pred koncem Kopač druga, Terbovšek tretja, finale bo gostil Hinterzarten sredi marca.

V začetku marca bo na sporedu mladinsko svetovno prvenstvo, ki ga bo gostil Lillehammer.