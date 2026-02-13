Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Petek,
13. 2. 2026,
14.42

Osveženo pred

44 minut

zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 smučarski skoki

Petek, 13. 2. 2026, 14.42

44 minut

ZOI 2026, Predazzo, skoki, velika skakalnica, 2. trening (m)

Skakalci še zadnjič, preden bo šlo znova zares

Avtor:
Š. L.

Domen Prevc

Domen Prevc bo v soboto lovil odličje.

Foto: Guliverimage

Po četrtkovem prvem preizkusu velike skakalnice v Predazzu danes smučarje skakalce na olimpijskih igrah čaka še drugi trening pred sobotno tekmo. Preizkus letalnice se bo danes začel ob 18.30.

V slovenskem taboru se je v četrtek najbolje znašel najboljši skakalec zime Domen Prevc, ki je s skokom, dolgim kar 143,5 metra, dobil tretjo trening serijo, medtem ko je bil v prvi in drugi seriji četrti oz. deseti. Anže Lanišek je nihal med toplim (7. mesto v prvi seriji) in hladnim (24. mesto v drugi seriji), Timi Zajc pa je bil nekoliko skromnejši. Prvi skok za trening je končal na 25. (65,3/122 m), drugega na 40. (54,3/118 m), tretji skok pa na 21. mestu (72,9/129,5 m).

Posamična tekma, kjer bo slovenski tabor odkrito lovil novo odličje, bo v soboto ob 18.45, v ponedeljek bodo fantje nastopili še na tekmi moških parov, medtem ko bodo dekleta odličja na posamični preizkušnji lovila v nedeljo.

Smučarski skoki, velika skakalnica, moški:

Petek, 13. februar
18.30 uradni trening

Sobota, 14. februar
17.30 poskusna serija
18.45 posamična tekma

Ponedeljek, 16. februar
18.00 poskusna serija
19.00 tekma moških parov

zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 smučarski skoki
