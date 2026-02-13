Petek, 13. 2. 2026, 14.42
44 minut
ZOI 2026, Predazzo, skoki, velika skakalnica, 2. trening (m)
Skakalci še zadnjič, preden bo šlo znova zares
Po četrtkovem prvem preizkusu velike skakalnice v Predazzu danes smučarje skakalce na olimpijskih igrah čaka še drugi trening pred sobotno tekmo. Preizkus letalnice se bo danes začel ob 18.30.
V slovenskem taboru se je v četrtek najbolje znašel najboljši skakalec zime Domen Prevc, ki je s skokom, dolgim kar 143,5 metra, dobil tretjo trening serijo, medtem ko je bil v prvi in drugi seriji četrti oz. deseti. Anže Lanišek je nihal med toplim (7. mesto v prvi seriji) in hladnim (24. mesto v drugi seriji), Timi Zajc pa je bil nekoliko skromnejši. Prvi skok za trening je končal na 25. (65,3/122 m), drugega na 40. (54,3/118 m), tretji skok pa na 21. mestu (72,9/129,5 m).
Posamična tekma, kjer bo slovenski tabor odkrito lovil novo odličje, bo v soboto ob 18.45, v ponedeljek bodo fantje nastopili še na tekmi moških parov, medtem ko bodo dekleta odličja na posamični preizkušnji lovila v nedeljo.
Smučarski skoki, velika skakalnica, moški:
Petek, 13. februar
18.30 uradni trening
Sobota, 14. februar
17.30 poskusna serija
18.45 posamična tekma
Ponedeljek, 16. februar
18.00 poskusna serija
19.00 tekma moških parov
Preberite še: