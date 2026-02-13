Po četrtkovem prvem preizkusu velike skakalnice v Predazzu danes smučarje skakalce na olimpijskih igrah čaka še drugi trening pred sobotno tekmo. Preizkus letalnice se bo danes začel ob 18.30.

V slovenskem taboru se je v četrtek najbolje znašel najboljši skakalec zime Domen Prevc, ki je s skokom, dolgim kar 143,5 metra, dobil tretjo trening serijo, medtem ko je bil v prvi in drugi seriji četrti oz. deseti. Anže Lanišek je nihal med toplim (7. mesto v prvi seriji) in hladnim (24. mesto v drugi seriji), Timi Zajc pa je bil nekoliko skromnejši. Prvi skok za trening je končal na 25. (65,3/122 m), drugega na 40. (54,3/118 m), tretji skok pa na 21. mestu (72,9/129,5 m).

Posamična tekma, kjer bo slovenski tabor odkrito lovil novo odličje, bo v soboto ob 18.45, v ponedeljek bodo fantje nastopili še na tekmi moških parov, medtem ko bodo dekleta odličja na posamični preizkušnji lovila v nedeljo.

Smučarski skoki, velika skakalnica, moški: Petek, 13. februar

18.30 uradni trening Sobota, 14. februar

17.30 poskusna serija

18.45 posamična tekma Ponedeljek, 16. februar

18.00 poskusna serija

19.00 tekma moških parov

