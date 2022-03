Rekorder Domen Prevc ni daleč od stopničk, šest Slovencev v finalu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Domen Prevc je z rekordom letalnice Heinija Klopferja v Oberstdorfu (242,5 metra) zanesljivo dobil današnje kvalifikacije, bil pa je tudi najboljši Slovenec v prvi seriji tekme svetovnega pokala. V finalu bo napadal s šestega mesta, za stopničkami zaostaja manj kot tri točke. Timi Zajc je v prvi seriji zasedel sedmo mesto, Žiga Jelar in Peter Prevc si delita 11., Anže Lanišek je 15. in Lovro Kos 19. Cene Prevc je na 37. mestu ostal brez finala.

Smučarski skakalci se pravkar merijo še na eni individualni preizkušnji na letalnici v Oberstdorfu, kjer se nadaljuje boj za mali kristalni globus v poletih.

Tekma se je začela ob 16. uri.

Lovro Kos si je z 209,5 metri zanesljivo priboril nastop v finalu, Domen Prevc pa je z 220,5 metri napovedal boj za visoka mesta. Cene Prevc je bil v prvi seriji nekoliko slabši, po skromnih 180 metrih najbrž ne bo videl finalne serije. Peter Prevc si je v zahtevnih vremenskih razmerah (veter v hrbet) z 216 metri zagotovil finale, ni pa napovedal boja za najvijšja mesta. Anže Lanišek se je z enako daljavo (216) uvrstil za najstarejšega od bratov Prevc. Timi Zajc je imel najslabše razmere med Slovenci, z 211,5 metri pa se je uvrstil tik za Domna Prevca. Žiga Jelar je imel le za odtenek boljše pogoje kot Zajc, z 208,5 metri si je tudi on zanesljivo priboril mesto v finalu.

Rekord v kvalifikacijah

Nedelja na letalnici Heinija Klopferja se je začela odlično. Kvalifikacije, v katerih je organizatorjem nagajal premočan veter, tako da so morali nekateri skakalci na svoj nastop počakati, so se končale z novim rekordom naprave Domna Prevca. 22-letnik je izkoristil pogoje in poletel 242,5 metra (224,1 točke).

Skoraj 15 točk je za njim zaostal sobotni zmagovalec Stefan Kraft (209,4), tretji je bil Timi Zajc, ki je pristal pri prejšnjem rekordu (238,5 metra). Za Domnom je zaostal 18,4 točke. Četrto mesto je pripadlo Lovru Kosu (215 metrov; 199,7 točke), Anže Lanišek je bil sedmi (218,5; 196,3), Žiga Jelar deseti (211,5; 196,3 točke), Peter Prevc 19. (205; 181,4 točke), kot zadnji pa je s 40. mestom vstopnico za tekmo ujel Cene Prevc, ki se mu polet ni posrečil, zmogel je 164,5 metra. (145,1 točke).

Oberstdorf, smučarski poleti:

Odlična sobota

Slovenci so začeli odlično. Kar trije so bili med prvimi štirimi. Žiga Jelar, ki je sezono zaradi težav s covid-19 začel pozneje, je poletel na drugo mesto. Manj kot dve točki sta ga ločili od zmagovalca Stefana Krafta. Tretji je bil Timi Zajc, četrti Anže Lanišek, Peter Prevc je bil osmi. Točke so osvojili tudi preostali trije, Cene Prevc je bil 24., Domen Prevc 27., Lovro Kos pa 18.

Za konec planiški praznik

Po današnji preizkušnji sledi selitev na tradicionalni zadnji del sezone v Planici, kjer se bo program s kvalifikacijami začel v četrtek, v petek sledi prva posamična tekma, v soboto ekipna, v nedeljo pa še zadnja posamična tekma sezone.

