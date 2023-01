V živo: Peter Prevc danes veliko boljši, v finalu tudi Lovro Kos

Smučarski skakalci so ob 14.15 prišeli še z drugo tekmo na letalnici na Kulmu. V zgodnjepopoldanskih kvalifikacijah si je mesto na tekmi zagotovilo vseh sedem Slovencev. Najdlje med vsemi je poletel Timi Zajc, 239,5 metra, in končal na drugem mestu, za 0,3 točke ga je prehitel le zmagovalec kvalifikacij, Stefan Kraft.

Peter Prevc je danes v prvi seriji poletel 218 metrov, po zeleni črti, do katere sodniki ocenjujejo slog tekmovalcev, pa izgubil ravnotežje in padel, a brez posledic. Zagotovil si je že mesto v finalu. Tega pa najverjetneje danes ne bo videl Žak Mogel, ki je poletel 200,5 metra. Tekma se je začela z naletnega mesta številka 16, po 235-metrskem poletu Avstrijca Manuela Fettnerja pa je žirija nalet znižala za eno mesto.

Lovro Kos si je z 208 metri zanesljivo zagotovil finale.

Anže Lanišek ima startno številko 28, Žiga Jelar 34, Timi Zajc 35 in Domen Prevc 38.

Kulm tekma



Nov dan, nova priložnost za ljubitelje poletov za dolge daljave na Kulmu, kjer je Timi Zajc v soboto poletel do 243 metrov in le za en meter zaostal za rekordom naprave, ki je v lasti Petra Prevca. Domen Prevc pa se je v soboto po skoraj treh letih vrnil na stopničke in navdušil s tretjim mestom. Slovenski tabor, ki je imel kar tri skakalce med prvo sedmerico in pet med 16, se tudi danes nadeja visokih mest.

Zajc je bil odlično razpoložen tudi v kvalifikacijah, v katerih je žirija precej spreminjala zaletno mesto. Začeli so z 19. naleta, končali pa na 13. 22-letni slovenski orel je pristal pri 239,5 metra, kar je bila daljava kvalifikacij, zadostovala pa je za drugo mesto, za 0,3 točke je Zajcu zmago speljal domači adut Stefan Kraft. Tretji je bil Piotr Zyla, ki je zaostal še dodatnih sedem točk, na četrtem je končal sobotni zmagovalec in novi vodilni v skupnem seštevku Halvor Egner Granerud. Na popoldansko tekmo se je uvrstilo tudi preostalih šest Slovencev: Lovro Kos (226) je bil 10., Žiga Jelar (217) 11., včeraj tretji Domen Prevc (212,5) je bil 12., Anže Lanišek (204) 21., Peter Prevc (205,5) 34., Žak Mogel (205,5) pa 38. Skakalci se bodo po današnji preizkušnji preselili v Willingen.

Kulm, kvalifikacije

