Slovenci na Kulmu znova merijo visoko

Nov dan, nova priložnost za ljubitelje poletov za dolge daljave na Kulmu, kjer je Timi Zajc v soboto poletel do 243 metrov in le za en meter zaostal za rekordom naprave, ki je v lasti Petra Prevca. Domen Prevc pa se je v soboto po skoraj treh letih vrnil na stopničke in navdušil s tretjim mestom. Slovenski tabor, ki je imel kar tri skakalce med prvo sedmerico in pet med 16, se tudi danes nadeja visokih mest.

A še pred tekmo, ki je predvidena ob 14.15, bo treba uspešno prestati kvalifikacijsko sito. V kvalifikacije, začele se bodo ob 12.45, je prijavljenih 58 skakalcev. Med njimi je sedem Slovencev. Kot prvi bo s številko štiri nastopil najizkušenejši Peter Prevc, ki se mu sobotna predstava ni izšla po željah, tako da je kot edini slovenski predstavnik ostal brez točk. Sledili mu bodo Žak Mogel (30), Lovro Kos (43), Anže Lanišek (46), Žiga Jelar (52), Timi Zajc (53) in Domen Prevc (56).

Kot zadnji bo v kvalifikacijah nastopil novi vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala in vodilni v seštevku poletov Halvor Egner Granerud. Norvežan je s sobotno zmago v skupnem seštevku za 26 točk prehitel Poljaka Dawida Kubackega, ki je bil šele deseti.

Skakalci se bodo po današnji preizkušnji preselili v Willingen.

Kulm, kvalifikacije

