Smučarska zveza z rekordnimi presežki, Farčnik potrdil kandidaturo za predsednika IBU

Izvršilni odbor Smučarske zveze Slovenije je potrdil poslovna in vsebinska poročila za sezono 2025/26 ter sprejel ključne programske in finančne usmeritve za sezono 2026/27. Zveza je letos ustvarila skoraj poldrugi milijon evrov dobička.

SZS je v obdobju med majem 2025 in aprilom 2026 ustvarila 15,34 milijona evrov prihodkov in 1,48 milijona evrov presežka prihodkov nad odhodki, kar predstavlja najboljši poslovni rezultat v zadnjih letih, so sporočili z zveze.

Kar 73 odstotkov vseh prihodkov v bilanci izvira iz tržnih virov, sponzorstev, medijskih pravic in drugih dejavnosti, ostalo so sistemska sredstva z naslova Fundacije za šport, letnega programa športa ter sredstva Olimpijskega komiteja Slovenije.

Na zvezi so pojasnili, da je kar 89 odstotkov sredstev neposredno namenjenih športnim programom in delovanju reprezentanc, ostalih 11 pa manjšemu delu strokovnih služb in podpornih dejavnosti ter razvojnim projektom, ki zagotavljajo dolgoročno rast slovenskega smučanja in deskanja.

IO SZS se je seznanil tudi z oceno proračuna za sezono 2026/2027, ki bo za 15 odstotkov nižji od pretekle. Smučarska zveza namreč ne računa na sredstva Olimpijskega komiteja Slovenije namenjenih olimpijskim igrah, zaenkrat pa so planirani tudi nekaj nižji prihodki z naslova sponzorstev. Na zvezi ocenjujejo, da bo v prihajajoči sezoni za delovanje na voljo 13,3 milijona evrov.

IO je zadovoljen tudi z drugimi segmenti delovanja zveze. Športniki so osvojili dva velika kristalna globusa, štiri olimpijske medalje, 36 zmag in 62 uvrstitev na stopničke svetovnega pokala. Slovenske športnice in športniki so skupno zabeležili kar 390 uvrstitev med najboljših trideset na svetu.

"V novo sezono vstopamo ambiciozno, enotno in z jasno vizijo razvoja slovenskega smučanja in deskanja na vseh ravneh"

Pomemben pečat je zveza pustila tudi na področju organizacije največjih mednarodnih tekmovanj. Tekme svetovnega pokala v Sloveniji je obiskalo več kot 122.000 gledalcev, vrhunec pa je predstavljala Planica 2026 z izjemnim obiskom 83.380 gledalcev ter zgodovinsko prvo izvedbo ženskih poletov na Letalnici bratov Gorišek.

Uspešni sta bila tudi kampanja Junaki zime in akcija Šolar na smuči. V akciji je sodelovalo 158 osnovnih šol in 7.201 otrok, kar predstavlja enega največjih projektov vključevanja mladih v zimske športe v Sloveniji.

"Sezona 2025/26 je bila ena najuspešnejših v zgodovini Smučarske zveze Slovenije. Ponosni smo na vrhunske dosežke naših športnic in športnikov, rekordno zanimanje javnosti za zimske športe ter finančno stabilnost organizacije. V novo sezono vstopamo ambiciozno, enotno in z jasno vizijo razvoja slovenskega smučanja in deskanja na vseh ravneh," je zadnjo sezono ocenil predsednik SZS Luka Steiner.