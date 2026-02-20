Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Petek,
20. 2. 2026,
11.42

Osveženo pred

48 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 poškodba

Petek, 20. 2. 2026, 11.42

48 minut

Spodbudne novice: smučarka prostega sloga Sharpe po hudem padcu v stabilnem stanju

Avtorji:
A. T. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Cassie Sharpe ZOI 2026 | Kanadčanka Cassie Sharpe je po hudem padcu v kvalifikacijah v snežnem žlebu v stabilnem stanju. Je budna in govori, a jo čakajo še nadaljne preiskave. | Foto Reuters

Kanadčanka Cassie Sharpe je po hudem padcu v kvalifikacijah v snežnem žlebu v stabilnem stanju. Je budna in govori, a jo čakajo še nadaljne preiskave.

Foto: Reuters

Kanadska smučarka prostega sloga Cassie Sharpe, ki je v četrtek v kvalifikacijah v snežnem žlebu med doskokom z glavo močno udarila ob tla, je v stabilnem stanju. Izgubila je zavest, a je budna in govori, odpeljali so jo še na nadaljnje preiskave. Sharpe se je sicer uvrstila v sobotni finale v Livignu, a najverjetneje ne bo več tekmovala.

Triintridesetletni Cassie Sharpe, ki je na olimpijskih igrah leta 2018 v Pjongčangu v snežnem žlebu osvojila zlato medaljo, štiri leta kasneje v Pekingu pa srebrno, so že na progi nudili nujno zdravniško oskrbo, nekaj minut kasneje pa so jo odnesli na nosilih. Ko je zamahnila z obema rokama in rahlo dvignila glavo, so si gledalci oddahnili.

Po navedbah izvršnega direktorja kanadskega združenja smučanja prostega sloga Freestyle Canada Petra Judgea je njeno stanje stabilno, se pa sobotnega finala v snežnem žlebu najverjetneje ne bo udeležila. Počakali bodo še na nadaljnje informacije in napotke zdravstvenega osebja

Že s prvim skokom je Sharpe osvojila 88,25 točke in se tako uvrstila med najboljših 12 tekmovalk, ki se bodo v sobotnem finalu borile za medalje v snežnem žlebu.

V času zimskih olimpijskih iger Milano-Cortina, ki se končujejo v nedeljo, se je huje poškodovalo več športnikov. Med najbolj odmevnimi je bil padec ameriške alpske smučarke Lindsey Vonn 8. februarja na smuku v Cortini d'Ampezzo.

Preberite še:

volčjak Nazgul
Sportal Neverjetna zgodba o pobegu, ki je šokirala družino in postala olimpijska senzacija #video
loomis
Sportal Američan se je za las izognil drami na olimpijski skakalnici #video
Alysa Liu
Sportal Čudežna deklica od izgorelosti do olimpijskega naslova
Felix Neureuther
Sportal Nemški šampion udaril po organizatorjih OI: So takšne igre sploh smiselne?
zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 poškodba
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.