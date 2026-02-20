Spodbudne novice: smučarka prostega sloga Sharpe po hudem padcu v stabilnem stanju

Kanadska smučarka prostega sloga Cassie Sharpe, ki je v četrtek v kvalifikacijah v snežnem žlebu med doskokom z glavo močno udarila ob tla, je v stabilnem stanju. Izgubila je zavest, a je budna in govori, odpeljali so jo še na nadaljnje preiskave. Sharpe se je sicer uvrstila v sobotni finale v Livignu, a najverjetneje ne bo več tekmovala.

Triintridesetletni Cassie Sharpe, ki je na olimpijskih igrah leta 2018 v Pjongčangu v snežnem žlebu osvojila zlato medaljo, štiri leta kasneje v Pekingu pa srebrno, so že na progi nudili nujno zdravniško oskrbo, nekaj minut kasneje pa so jo odnesli na nosilih. Ko je zamahnila z obema rokama in rahlo dvignila glavo, so si gledalci oddahnili.

Po navedbah izvršnega direktorja kanadskega združenja smučanja prostega sloga Freestyle Canada Petra Judgea je njeno stanje stabilno, se pa sobotnega finala v snežnem žlebu najverjetneje ne bo udeležila. Počakali bodo še na nadaljnje informacije in napotke zdravstvenega osebja

Že s prvim skokom je Sharpe osvojila 88,25 točke in se tako uvrstila med najboljših 12 tekmovalk, ki se bodo v sobotnem finalu borile za medalje v snežnem žlebu.

V času zimskih olimpijskih iger Milano-Cortina, ki se končujejo v nedeljo, se je huje poškodovalo več športnikov. Med najbolj odmevnimi je bil padec ameriške alpske smučarke Lindsey Vonn 8. februarja na smuku v Cortini d'Ampezzo.

Preberite še: