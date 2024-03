Feller visoko zaostal, Marovt odstopil

Potem ko smo v petek in soboto v Koloradu spremljali veleslalomski preizkušnji, so v nedeljo prišli na svoj račun slalomisti. Tekmo je odprl Avstrijec Manuel Feller, ki je vodilni slalomist v tej sezoni, a je zaostal kar sekundo in 55 stotink. Razred zase sta bila v prvi vožnji Francoz Clement Noel in Švicar Loic Meillard.

Če bo imel Feller po devetem od enajstih slalomov 200 točk prednosti pred prvim zasledovalcem, bo mali kristalni globus že njegov. Dobil je štiri tekme te zime v tej disciplini in imel pred to 204 točke prednosti pred Nemcem Linusom Strasserjem, ki je zmagal na dveh. Strasser je bil v prvi vožnji nekaj stotink hitrejši.

Do stotinke enak čas kot Feller je dosegel belgijski smučar Armand Marchant, ki je nastopil s številko 37. Marchant sicer že ima dve uvrstitvi med 10, v Zagrebu je bil leta 2020 celo peti. Od tekmovalcev z nekoliko višjimi številkami se je med 10 prebil še Norvežan Alexander Steen Olsen, ki je po prvi vožnji četrti.

Slovenski slalomist Tijan Marovt je šel na progo s številko 52, a ni prismučal do cilja. Petindvajsetletnik iz ASK Branik še čaka svoje prve točke v svetovnem pokalu. Po prvem merjenju vmesnega časa je sicer zaostajal za 0,80 sekunde, kar je bil 29. čas tega merjenja. V cilj se je sicer izmed 67 tekmovalcev na startu pripeljalo le 39 smučarjev.