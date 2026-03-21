Marguč, Mastnak in Kotnik brez izločilnih bojev v Winterbergu

Slovenska deskarka na snegu Gloria Kotnik ter deskarja Rok Marguč in Tim Mastnak se niso uvrstili v izločilne boje paralelnega slaloma za svetovni pokal v nemškem Winterbergu.

Še najbližje temu je bil Rok Marguč, ki je zasedel 24. mesto. Njegov reprezentančni kolega Tim Mastnak je v kvalifikacijah zasedel 31., edina slovenska predstavnica Gloria Kotnik pa 29. mesto.

V ženski konkurenci je bila v kvalifikacijah najboljša Nizozemka Michelle Dekker, v moški pa Južnokorejec Lee Sangho. Izločilni boji se bodo pričeli ob 14.30.