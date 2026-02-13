Slovenci so v svetu alpskega smučanja zelo spoštovani. V tujih reprezentancah jih deluje veliko na vseh področjih, nekaj jih opravlja trenersko delo, največ pa je serviserjev. Med njimi so tudi člani ameriške odprave. V moškem delu sta del servisne ekipe Primož Gregorič in Tine Hočevar, ki trdita da ju na igrah ščitijo in nadzorujejo.

"Naša ekipa ima dva varnostnika, ki ju praktično ne vidiš. A dogodki, posebno po srebrni kolajni Ryana Cochran-Siegla, ki je trenerjem ter posledično tudi nam serviserjem zagotovila podaljšanje pogodbe, dajejo vedeti, da ves čas vedo, kje se gibljeva in kaj delava," je dejal Gregorič, sicer brat kitarista priljubljene slovenske rokovske skupine Big Foot Mama, in nekdanji smučar, ki pa več kot do slovenske reprezentance C ni prišel.

Zdaj skrbi za smuči Kyla Negomirja, ki je v letošnji sezoni storil velik napredek. V Bormiu je v smuku zasedel deseto mesto, nekoliko slabši je v superveleslalomu, a je vseeno zadovoljil vodstvo reprezentance, ki mu je za nagrado omogočilo tudi nastop v veleslalomu.

S tem pa tudi nekoliko nepričakovano delo Gregoriču, ki je v krizi na začetku letošnje sezone veliko pomagal tudi slovenskim smukačem na čelu z Miho Hrobatom, pred tem pa je bil tudi serviser najuspešnejšega slovenskega smukača Andreja Jermana.

Hočevarja najodgovornejše delo še čaka

Medtem ko sta za Gregoriča najpomembnejši dirki že končani, pa Hočevarja najodgovornejše delo še čaka. Skrbi namreč za opremo Riverja Radamusa, ki ima v veleslalomu visoke cilje, na prejšnjih igrah je v njem zasedel četrto mesto. "Naš tabor je znan po lesenih medaljah. Zdaj River pravi, da bo zmagal, v to pa težko verjamem," meni Hočevar.

Za smuči tujih tekmovalcev v smučarski karavani skrbi okoli 50 Slovencev, skoraj polovica jih je tudi na olimpijskih prizoriščih. Slovenca v ameriški reprezentanci pravita, da so Slovenci, ki imajo tudi svoje skupine na spletu in si med seboj pomagajo, znani po delavnosti in natančnosti, a menita, da ne glede na vse, niso dovolj plačani: "Dobimo tam od 3.000 do 5000 bruto na mesec. Natančneje ne morem povedati, saj si med seboj ne izdajamo, kdo koliko zasluži."

Preberite še: