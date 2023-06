Slovenska povratnica: Nobene posebno nore zgodbe ni bilo

Oktobra lani je napovedala odhod v tekmovalni pokoj, a je to odločitev letos spomladi preklicala. V času premora se je odločila za menjavo opremljevalca. Znamko Salomon je zamenjala za Head.

"V bistvu se v enem letu ni spremenilo kaj dosti, razen tega, da sem zamenjala proizvajalca, ampak drugače pa materiali, postavitve, tereni, vse ostaja zelo enako. Sprememba je le ta, da mogoče malo drugače gledam na vse skupaj," je Hrovat v torek povedala na medijskem dogodku v Ljubljani.

"Včasih v športu ne moreš gledati samo skozi oči, da si z vsemi v najlepših odnosih. Športna kariera je kratka, sploh, če si jo še malo krajšaš, tako kot jaz," se je pošalila.

Čaka jih še ogromno dela

Za novega proizvajalca se je odločila zaradi številnih vprašajev v zvezi s smučarskimi čevlji. "Rekla sem si, da v bistvu nimam nič za izgubiti in dobila sem dobro ponudbo in sem zamenjala. Zadovoljna sem bila na testu in to je to. Nobene posebno nore zgodbe ni bilo."

"Imam dobre občutke, nas pa čaka ogromno dela, da pridemo z modeli, s čevlji in z vsem na zeleno vejo."

Ker ni tekmovala, je veliko preje kot drugi začela kondicijske priprave. "Zdaj sem že globoko v kondicijskih pripravah in komaj čakam, da gremo malo na sneg," je dejala. Telesno je zelo dobro pripravljena. Konec maja je bila med zmagovalkami vzdržljivostne preizkušnje Spartan race doma v Kranjski Gori.

Hrovat bo skupaj s še eno povratnico Andrejo Slokar, Ano Bucik in Nejo Dvornik poleti glavni del priprav na novo sezono opravila na južni polobli.

V Argentino šele konec avgusta

"Argentino imamo letos v načrtih kasneje kot prejšnja leta, tja gremo šele konec avgusta, po navadi smo šli v začetku avgusta. Glede tega je plan malenkost drugačen, malo bolj tvegan mogoče, ker takrat je v Argentini že kar pomlad in so lahko snežne razmere zelo spomladanske, a so bile tudi jeseni na ledenikih v Evropi grozne," je dejala Hrovat. Pred Argentino jih čakata še dva sklopa priprav na ledeniku Saas Fee v Švici.

Njena glavna disciplina ostaja veleslalom, v katerem je bila na štirih tekmah v svetovnem pokalu del najboljše trojice.

Po poškodbi glave, ta se ji je pripetila med turnim smučanjem, je že smučala skupaj s smukaško šampionko Ilko Štuhec in trenirala tudi superveleslalom, v katerem pa, ker ne vozi smuka, še ne namerava tekmovati.

"Z Ilko sem preživela pomlad in sem trenirala tudi superveleslalom. Ampak počasi, na prvem mestu je pri meni veleslalom. Mislim, da je že to dosti velik zalogaj zame. Se pa zavedam, da je treba zaradi prihodnosti imeti čim bolj ustrezen in raznovrsten trening, da nimam samo ene discipline. Za zdaj je v tekmovalnem smislu pri meni v prvem planu res prioriteta veleslalom, ampak nikoli ne veš, kako se obrnejo stvari," je še dodala.

"Problem superveleslaloma je to, da, če ne voziš smuka, v bistvu nisi konkurenčen zaradi tega, ker ne nastopaš na uradnih treningih. Kar pomeni, da so 'hitrašice' po progi, na kateri je tudi speljan superveleslalom, odpeljale že nekajkrat na treningu smuka, medtem ko bi jaz bila na tej isti progi prvič na startu. Tako da je to malo bolj kompleksna stvar, o tem se dosti pogovarjamo," je dejala.

