Slovenska policija Niki in Domnu Prevcu podelila posebno nagrado

Minister za notranje zadeve Branko Zlobko in generalni direktor policije Damjan Petrič sta sprejela športnike in trenerje, zaposlene v policiji. Posebej sta se zahvalila alpski smučarki Ilki Štuhec, ki je letos končala kariero, smučarska skakalca Nika in Domen Prevc pa sta prejela srebrni ščit za izredne uspehe in prispevek k promociji policije.

"Vrhunski šport od športnika zahteva izredno osredotočenost na delo, disciplino, samozavest, sistematičnost, vztrajnost, pa tudi agresivnost - seveda v najboljšem pomenu te besede. Športniki so izpostavljeni velikim fizičnim in psihičnim naporom. Pri tem ne mislim samo na treninge in tekmovanja - tu so nenehna potovanja po vsem svetu in s tem prilagajanje časovnim razlikam, obveznosti do domačih in tujih medijev, sponzorjev, klubov, zvez ... Vrhunski šport zahteva nič več in nič manj kot celega človeka in to z dušo, telesom in srcem. Ministrstvo za notranje zadeve in policija vam pri tem zvesto stojita ob strani in z veseljem pomagata," so nagovor Martina Zlobka povzeli na ministrstvu za notranje zadeve.

"Tako v športu kot v policijskem delu obstaja trenutek, ki ga javnost pogosto ne vidi. To je trenutek tišine, tik pred nastopom, tekmo ali zahtevno nalogo, ko posameznik ostane sam s seboj in se odloči, ali bo podlegel strahu ali pa bo verjel vase in vztrajal. Prav v takšnih trenutkih se oblikujejo ne le rezultati, temveč tudi značaj človeka. Danes zato ne izkazujemo spoštovanja le vašim izjemnim športnim dosežkom, temveč predvsem vam kot osebnostim," pa je dejal Damjan Petrič.

Ta je izpostavil tudi zaupanje v ekipe, s katerimi športniki delajo, in potegnil vzporednico med vrlinami, ki krasijo vrhunske športnike in policiste. "Čeprav se morda na prvi pogled ne zdi, imamo v resnici veliko skupnega. Izjemno ponosni smo, da ste del naših vrst in da v policijo prinašate vrednote in osebne vrline, ki so lahko zgled celotni družbi," je še dejal.

Alpska smučarka Ilka Štuhec, že vrsto let zaposlena v policiji, je letos sklenila svojo bogato in uspešno kariero, v kateri je dosegla tudi 11 zmag, 22 uvrstitev na zmagovalni oder, osvojila dva smukaška kristalna globusa in dva naslova svetovne prvakinje v smuku. Na sprejemu se ji je minister zahvalil posebej za njene športne uspehe in zaželel vse dobro na nadaljnji poti.

Štuhec se je v imenu zaposlenih vrhunskih športnikov in trenerjev zahvalila za podporo ministrstva in policije ter izpostavila zahtevno pot vsakega vrhunskega športnika.

"Tudi mi, vrhunski športniki, smo samo ljudje, tudi mi nismo čisto vedno motivirani za velike podvige, težke dneve ali za neskončno soočanje z oboževalci po celem svetu. Disciplina je tista, ki nas vedno spravi naprej, da se premaknemo iz cone udobja, da vztrajamo, trdo delamo ter preprosto imamo voljo, da to delamo z veseljem. Rezultati so tako samo posledica našega dela. Nikoli niso naključje, ne zgodijo se sami od sebe. So seštevek neštetih ur treninga, vztrajanja in so v bistvu naša pot, naše življenje."

Sprejema sta se udeležila tudi dva nekdanja legendarna slovenska športnika - telovadec Miro Cerar in alpski smučar Bojan Križaj.

Letnega sprejema se je udeležilo 28 vrhunskih športnic, športnikov in trenerjev. V policiji je trenutno zaposlenih 40 športnikov in trenerjev, še 12 pa jih je v postopku zaposlitve. V policiji se športniki in njihovi trenerji zaposlujejo od leta 1993.