STA

Ponedeljek,
9. 2. 2026,
14.15

Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre

Ponedeljek, 9. 2. 2026, 14.15

1 ura, 24 minut

ZOI 2026, Predazzo, nordijska kombinacija

Slovenska kombinatorca opravila prvi preizkus skakalnice

Gašper Brecl

Foto: Bor Slana/STA

Srednjo skakalnico v Predazzu sta danes na prvem uradnem treningu preizkusila tudi slovenska nordijska kombinatorca Vid Vrhovnik in Gašper Brecl, ki sta na prizorišče olimpijskih iger Milano-Cortina prispela v nedeljo.

Robert Hrgota
Brecl je bil najboljši v prvi seriji, ko je končal na 18. mestu (95 metrov). Nato je bil še 27. (94,5 m) in 23. (98 m). Vrhovnik je bil bolj pri repu 36 tekmovalcev. V prvo je pristal pri 86,5 m za 31. mesto, najdlje je skočil v drugi seriji (94,5 m) in bil 29., v zadnji seriji pa s 94 m 32.

"Gašper je kar solidno prestal prvi test, Vid se še lovi. Ampak to bomo prespali in bomo jutri šli normalno naprej," je prve trening skoke svojih varovancev opisal glavni trener nordijskih kombinatorcev Primož Triplat.

Kombinatorce v torek zjutraj čaka še drugi uradni trening (9.00), nato pa imajo prvo tekmo v sredo ob 10. uri, ko bo na sporedu tekma na srednji skakalnici in teku na 10 km.

Brecl in Vrhovnik bosta tudi v torek opravila tri trening skoke. "Nismo v taki formi, da bi lahko izpuščali serije. Potrebujemo skoke, da se lažje prilagodimo skakalnici, tako da bomo nastopili v vseh treh serijah," je dejal Triplat.

Danes nordijska kombinatorca čaka še prvi tekaški trening, kjer bodo testirali tekaške smuči. V torek bosta poleg skakalnega treninga opravila še en tekaški trening ter kontrolo dresov. "Drugače je tukaj na OI kar v redu. Skakalnica je super pripravljena, tako da vse poteka normalno," je prve olimpijske vtise še strnil glavni trener.

Najbolje se je sicer na današnjem skakalnem treningu znašel Avstrijec Thomas Rettenegger, ki je dobil drugo in tretjo serijo (101,5 in 104, 5 m). V prvi je bil od njega boljši Norvežan Einar Luraas Oftebro.

Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre
