A. T. K.

Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 Katra Komar Maja Kovačič Nika Prevc Nika Prevc Nika Vodan Jurij Tepeš

Nedelja, 8. 2. 2026, 12.02

ZOI 2026, Predazzo, smučarski skoki, trening, ženske

Slovenke po prespani noči spet na treningu

A. T. K.

Nika Prevc | Foto Matej Družnik/Delo/STA

Foto: Matej Družnik/Delo/STA

Smučarske skakalke bodo danes v olimpijskem Predazzu opravile trening na srednji skakalnici. Po besedah glavnega trenerja Jurija Tepeša naj bi se od Slovenk v smučino podale Nika Vodan, Maja Kovačič in Katra Komar, medtem ko se bo z Niko Prevc, ki je včeraj postala olimpijska podprvakinja na srednji skakalnici, o morebitnem nastopu še pogovoril.

Glavni trener ženske skakalne reprezentance Jurij Tepeš je po tekmi priznal, da je bilo med skakalkami prisotne kar precej nervoze, kar je bilo pričakovano, saj so bile kar tri od četverice debitantke na olimpijskem odru.

Smučarske skakalke bodo danes v olimpijskem Predazzu opravile trening na srednji skakalnici. Po besedah glavnega trenerja Jurija Tepeša naj bi od Slovenk skakale Nika Vodan, Maja Kovačič in Katra Komar, medtem ko se bo z Niko Prevc, ki je včeraj postala olimpijska podprvakinja, o morebitnem nastopu še pogovoril.

Glavni trener slovenske ženske reprezentance Jurij Tepeš je sinoči po tekmi dejal, da je bil zelo vesel olimpijske medalje, ne glede na njen lesk, ter izrazil prepričanje, da bo po "prebitem ledu" nadaljevanje iger za slovenske skakalke precej lažje.

"To je odlična izkušnja. Na naslednji tekmi, ki bo že druga na igrah, bo pritisk veliko manjši. Zagotovo bo tudi več spanja. Danes bomo naredili še kakšen skok na treningu in že tam nekoliko umirili glave. Mislim, da je to prava odločitev," je v pogovoru za STA dejal Tepeš in dodal, da bodo na današnjem treningu skakale Nika Vodan, Maja Kovačič in Katra Komar, medtem ko se bo z Niko Prevc o tem še pogovoril.

Nika Prevc | Foto: Matej Družnik/Delo/STA Foto: Matej Družnik/Delo/STA

"Veliko lažje bo, ker je osvojila medaljo. Misli je treba usmeriti v pravo smer. V prvi vrsti se ne sme obremenjevati, v drugi pa ne sme preveč napadati. Zbrati se mora na svoje skoke. Kot sem že na treningih povedal, je treba skakati svojo tekmo in ne gledati, kje so ostale, in to vodi naprej," je še povedal.

Skakalni program v Predazzu bo zelo natrpan tudi v prihodnjih dneh. Jutri bo na sporedu moška posamična preizkušnja s triom Slovencev (Domen Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek), v torek pa bo sledila tekma mešanih ekip, kjer bo Slovenija znova v igri za medaljo. Skakalke v nadaljevanju iger čaka še ena posamična tekma, in sicer na veliki skakalnici 15. februarja.

Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 Katra Komar Maja Kovačič Nika Prevc Nika Prevc Nika Vodan Jurij Tepeš
