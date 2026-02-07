Čim dlje se želim izogibati tistim, ki že imajo olimpijsko medaljo"

V nedeljo v Livignu olimpijska tekma čaka tudi deskarje na snegu v paralelnem veleslalomu. Slovenske barve bo branila prekaljena četverica. V ženski konkurenci Gloria Kotnik (bronasta olimpijka iz Pekinga 2022), v moški pa izkušeni trio Žan Košir, Rok Marguč in Tim Mastnak. Ta je osvojil srebrno odličje v Pekingu pred štirimi leti, Košir ima tri olimpijska odličja, eno srebrno iz Sočija in dve bronasti iz Pjongčanga in Sočija. Marguč, svetovni prvak iz Stonehama 2013, olimpijskega odličja nima.

Tim Mastnak: Ne vem, koliko si lahko sproščen na olimpijskih igrah. Foto: Aleš Fevžer "Jaz ponavadi boljše tekmujem, ko sem pod pritiskom. Če sem preveč sproščen, ni najboljše," nam je v smehu razlagal Tim Mastnak, ki bo nastopil na svojih tretjih olimpijskih igrah. Kljub temu, da olimpijsko odličje že ima, povsem sproščen ni: "Ne vem, koliko si lahko sproščen na olimpijskih igrah. Dobro, saj moraš biti, vseeno pa se moraš tudi zavedati teže te tekme in biti na tisti dan stoodstotno našpičen. Da pa najdeš na progi pravo mero sproščenosti, ki ima zadaj tudi dovolj agresivnosti, pa je v resnici najtežja naloga. Zagotovo je trema in adrenalin. Na vsaki tekmi. Mislim, da ko to izgine, je to znak, da je kariera pri koncu. Če mi ne bi nič pomenilo, me danes ne bi bilo tu. Tako pa imam in tremo in tisti pritisk na štartu, ki si ga naložim kar sam, saj mislim, da je ta zelo dobrodošel."

V Pekingu je zlato odličje izgubil za drobec, proti avstrijskemu superšampionu Benjaminu Karlu. Tega poraza ne premleva. "Pekinga in tistih stotink se niti ne spominjam. Ko sem se pripeljal v cilj, sem se prijel za glavo, ker sem se zavedal, da sem naredil napako, ko pa sem si odpenjal vezi, pa sem se že sprijaznil. Rekel sem si, OK, lahko bi bil tudi dvanajsti, saj sem bil blizu izpadu v osmini finala in vem, da je vsaka stvar za nekaj dobra in tudi drugo mesto mi pomeni veliko."

"Zadnja stopnička mi je vselej zmanjkala"

Rok Marguč je na svojih petih olimpijskih igrah, z 39 leti velja za veterana. "Zdaj sem pripeljal svoje otroke, da bodo videli, kako velik dogodek je to in da bodo videli, kje fotr nastopa. Sam se pomirjen, vesel, da sem na svojih petih olimpijskih igrah in da sem zdrav. To je najpomembnejše," pravi Celjan. Dosegal je zmage v svetovnem pokalu in na svetovnih prvenstvih, na olimpijskih igrah pa je bil najboljši v Sočiju leta 2014, ko je bil peti. "Zanimivo, kajne? Pred Pjongčangom sem bil edini oziroma eden redkih, ki je bil na stopničkah pred igrami. V Sočiju peti, kar je super rezultat, če danes pogledamo, ampak zadnja stopnička pa mi je vselej zmanjkala. S tem sem pripravljen živeti, predvsem sem vesel, da sem tukaj," se ne utaplja v kakšnih obžalovanjih.

Rok Marguč: S tem sem pripravljen živeti, predvsem sem vesel, da sem tukaj. Foto: Aleš Fevžer

Čim dlje se želim izogibati tistim, ki že imajo olimpijsko medaljo"

Ve, da so na olimpijskih igrah mogoča tudi presenečenja. "V zadnjem obdobju so prosperirali Italijani, in občutek imam, da v nedeljo ne bo ravno tako. Vseeno je to njihov domač teren, Maurizio Bormolini (drugo uvrščeni v skupnem seštevku svetovnega pokala, op. p.) je tukaj doma in jaz si ne znam predstavljati tega pritiska, ki ga ima. Na vrhuncu kariere na domačih tleh, na domačem hribu … Zame osebno je to nepredstavljivo. Olimpijske igre so zagotovo specifične, mogoča so presenečenja, ampak če se spomnimo zadnjih iger v Pekingu, je bil samo eden od fantov na stopničkah na novo in to je bil Tim. Dva sta olimpijsko medaljo že imela, tako Vic Wild, kot zmagovalec Karl. To je vedno ta mala igra. Tisti, ki jo že imajo, nastopajo bistveno bolj sproščeno, bistveno bolj brezkompromisno in potem je tudi ta zgodba po svoje zelo zanimiva. Na teh igrah se želim čim dlje izogibati tistim, ki že imajo olimpijsko medaljo."

Čudežni Košir: Raje ne povem, s kakšnimi težavami sem se spopadal

Žan Košir: Najpomembneje pa je, da se v tem trenutku počutim dobro in sem v zadovoljivi formi. Foto: Aleš Fevžer Na petih igrah nastopa tudi 41-letni Žan Košir. S tremi kolajnami, enim srebrom (paralelni slalom v Sočiju 2014) ter dvema bronastima (paralelna veleslaloma v Sočiju in Pjongčangu 2018). A to,d a je sploh na igrah je po vseh zdravstvenih težavah in poškodbah, ki jih je imel v zadnjih letih, že kar manjši čudež, predvsem pa dokaz domala nečloveške odločnosti in vzdržljivosti. "Bilo bi pa kar malo dolgčas ali preveč enostavno, če ne bi imel vseh teh težav. Si sam otežujem to pot? Verjetno si jo. Do vseh težav je prišlo tudi zaradi pretiravanja v želji, da bi bil še boljši. Poškodoval sem se večinoma na treningih, na pretežkih treningih. Ampak taka je moja narava, raje ne povem, kako je bilo avgusta lani in kako težko sem se spravil začeti sezono in s kakšnimi težavami sem se spopadal. Na ven je izgledalo vse v redu, najpomembneje pa je, da se v tem trenutku počutim dobro in sem v zadovoljivi formi."

