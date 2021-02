Slovenija ima bronasto medaljo, 15-letna Nika Prevc v družbi najboljših

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jerneja Brecl je skočila do bronastega odličja.

Jerneja Brecl je skočila do bronastega odličja. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Zlato medaljo si je priskakala Norvežanka Thea Minyan Bjoerseth, ki je bila daleč pred konkurenco. Za kar 20,5 točke je premagala srebrno Francozinjo Josephine Pagnier, bronasta Slovenka Jerneja Brecl pa je zaostala 26 točk.

Tekma bi morala biti na sporedu v sredo, vendar vremenske razmere tega niso dopuščale, zato so jo prestavili na danes, ko bo tudi fantovska preizkušnja.

Po prvi seriji ni kazalo, da bo Slovenija odnesla medaljo, saj je bila Jerneja četrta, v finalu pa je z drugo oceno skočila na zmagovalni oder.

Nadarjenost je pokazala tudi 15-letna Nika Prevc, ki je bila enajsta, Jerneja Repinc Zupančič je bila dve mesti za njo, Katra Komar, ki je imela težave s smučmi, pa je bila na koncu 25.

Bera medalj slovenskih skakalk na mladinskih svetovnih prvenstvih se tako povečuje. Zdaj se je število povzpelo na devet, edina zlata medalja pa je iz leta 2018, ko je na najvišjo stopnička odra za zmagovalke stopila Nika Križnar. Ekipno so naša dekleta dvakrat zmagala, trikrat so bila druga in enkrat tretja.