Ponedeljek, 11. 5. 2026, 12.40
35 minut
Ljubljana, svetovno prvenstvo v krlingu, skupina C
Slovenci zlati na svetovnem prvenstvu v krlingu skupine C!
Slovenska moška reprezentanca je z zmago nad Latvijo osvojila prvo mesto na domačem svetovnem prvenstvu v krlingu skupine C. S tem so se uvrstili na svetovno prvenstvo skupine B oz. v kvalifikacije za svetovno prvenstvo, ki bodo novembra, so sporočili iz Curling zveze Slovenije.
Na prvenstvu, ki ga je prvič v zgodovini gostila Ljubljana, je nastopalo 17 moških in 13 ženskih ekip, ki so se borile za napredovanje v višjo kategorijo.
Slovenska moška reprezentanca je turnir že začela odlično in je v rednem delu prvenstva premagala vse druge ekipe v skupini – Bosno in Hercegovino, Hrvaško, Anglijo, Gruzijo, Madžarsko, Litvo, Srbijo in Ukrajino. S tem si je zagotovila prvo mesto v skupini in tekmo za zlato kolajno.
S prepričljivo igro so premagali Latvijo z rezultatom 7-3 in tako osvojili zlato kolajno na prvem svetovnem prvenstvu skupine C. Za Slovenijo so nastopali: Štefan Sever (vodja), Bine Sever, Simon Langus, Noel Gregori in Marko Harb.
Na tekmi za drugo mesto se bosta pomerili Finska in Litva. Zmagovalna ekipa se prav tako uvrsti v višjo kategorijo, medtem ko poraženka osvoji tretje mesto in bronasto kolajno.
V ženski konkurenci so Slovenijo zastopale Ajda Zavrtanik Drglin (vodja), Maruša Gorišek, Nina Kremžar, Liza Gregori in Anja Pečaver. V rednem delu prvenstva so se pomerile s Slovaško, Izraelom, Belgijo, Luksemburgom in Avstrijo. Zabeležile so tri zmage in dva poraza, kar je bilo premalo za uvrstitev v izločilne boje. Prvenstvo so končale na skupnem šestem mestu.
V ženski kategoriji je zlato kolajno osvojila Francija, na tekmi za drugo mesto pa se bosta pomerili Poljska in Slovaška.