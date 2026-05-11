Slovenci zlati na svetovnem prvenstvu v krlingu skupine C!

Slovenska moška reprezentanca je z zmago nad Latvijo osvojila prvo mesto na domačem svetovnem prvenstvu v krlingu skupine C. S tem so se uvrstili na svetovno prvenstvo skupine B oz. v kvalifikacije za svetovno prvenstvo, ki bodo novembra, so sporočili iz Curling zveze Slovenije.

Na prvenstvu, ki ga je prvič v zgodovini gostila Ljubljana, je nastopalo 17 moških in 13 ženskih ekip, ki so se borile za napredovanje v višjo kategorijo.

Slovenska moška reprezentanca je turnir že začela odlično in je v rednem delu prvenstva premagala vse druge ekipe v skupini – Bosno in Hercegovino, Hrvaško, Anglijo, Gruzijo, Madžarsko, Litvo, Srbijo in Ukrajino. S tem si je zagotovila prvo mesto v skupini in tekmo za zlato kolajno.

Foto: CZS - Domen Zupan S prepričljivo igro so premagali Latvijo z rezultatom 7-3 in tako osvojili zlato kolajno na prvem svetovnem prvenstvu skupine C. Za Slovenijo so nastopali: Štefan Sever (vodja), Bine Sever, Simon Langus, Noel Gregori in Marko Harb.

Na tekmi za drugo mesto se bosta pomerili Finska in Litva. Zmagovalna ekipa se prav tako uvrsti v višjo kategorijo, medtem ko poraženka osvoji tretje mesto in bronasto kolajno.

V ženski konkurenci so Slovenijo zastopale Ajda Zavrtanik Drglin (vodja), Maruša Gorišek, Nina Kremžar, Liza Gregori in Anja Pečaver. V rednem delu prvenstva so se pomerile s Slovaško, Izraelom, Belgijo, Luksemburgom in Avstrijo. Zabeležile so tri zmage in dva poraza, kar je bilo premalo za uvrstitev v izločilne boje. Prvenstvo so končale na skupnem šestem mestu.



V ženski kategoriji je zlato kolajno osvojila Francija, na tekmi za drugo mesto pa se bosta pomerili Poljska in Slovaška.

Prvenstvo v Zalogu je trajalo od 4. maja do danes in slovenskemu krlingu dalo nov zagon za izpolnitev prihodnjih želja. Kot je pred prvenstvom povedal predsednik Curling zveze Slovenije Marijan Kremžar, je cilj v bližnji prihodnosti nastop na olimpijskih igrah.