Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Ponedeljek,
11. 5. 2026,
12.40

Osveženo pred

35 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
curling Curling zveza Slovenije

Ponedeljek, 11. 5. 2026, 12.40

35 minut

Ljubljana, svetovno prvenstvo v krlingu, skupina C

Slovenci zlati na svetovnem prvenstvu v krlingu skupine C!

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Curling Slovenija | Slovenski igralci krlinga so se z zmago na SP v skupini C uvrstili na SP skupine B oz. v kvalifikacije za svetovno prvenstvo. | Foto CZS - Domen Zupan

Slovenski igralci krlinga so se z zmago na SP v skupini C uvrstili na SP skupine B oz. v kvalifikacije za svetovno prvenstvo.

Foto: CZS - Domen Zupan

Slovenska moška reprezentanca je z zmago nad Latvijo osvojila prvo mesto na domačem svetovnem prvenstvu v krlingu skupine C. S tem so se uvrstili na svetovno prvenstvo skupine B oz. v kvalifikacije za svetovno prvenstvo, ki bodo novembra, so sporočili iz Curling zveze Slovenije.

Na prvenstvu, ki ga je prvič v zgodovini gostila Ljubljana, je nastopalo 17 moških in 13 ženskih ekip, ki so se borile za napredovanje v višjo kategorijo.

Slovenska moška reprezentanca je turnir že začela odlično in je v rednem delu prvenstva premagala vse druge ekipe v skupini – Bosno in Hercegovino, Hrvaško, Anglijo, Gruzijo, Madžarsko, Litvo, Srbijo in Ukrajino. S tem si je zagotovila prvo mesto v skupini in tekmo za zlato kolajno.

Curling Slovenija | Foto: CZS - Domen Zupan Foto: CZS - Domen Zupan S prepričljivo igro so premagali Latvijo z rezultatom 7-3 in tako osvojili zlato kolajno na prvem svetovnem prvenstvu skupine C. Za Slovenijo so nastopali: Štefan Sever (vodja), Bine Sever, Simon Langus, Noel Gregori in Marko Harb.

Na tekmi za drugo mesto se bosta pomerili Finska in Litva. Zmagovalna ekipa se prav tako uvrsti v višjo kategorijo, medtem ko poraženka osvoji tretje mesto in bronasto kolajno.

V ženski konkurenci so Slovenijo zastopale Ajda Zavrtanik Drglin (vodja), Maruša Gorišek, Nina Kremžar, Liza Gregori in Anja Pečaver. V rednem delu prvenstva so se pomerile s Slovaško, Izraelom, Belgijo, Luksemburgom in Avstrijo. Zabeležile so tri zmage in dva poraza, kar je bilo premalo za uvrstitev v izločilne boje. Prvenstvo so končale na skupnem šestem mestu.

V ženski kategoriji je zlato kolajno osvojila Francija, na tekmi za drugo mesto pa se bosta pomerili Poljska in Slovaška.

Prvenstvo v Zalogu je trajalo od 4. maja do danes in slovenskemu krlingu dalo nov zagon za izpolnitev prihodnjih želja. Kot je pred prvenstvom povedal predsednik Curling zveze Slovenije Marijan Kremžar, je cilj v bližnji prihodnosti nastop na olimpijskih igrah.
curling Curling zveza Slovenije
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.