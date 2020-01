Presenečenje na Sljemenu: Slovakinja z ogromno prednostjo pred ameriško snežno kraljico

Na hrvaškem Sljemenu so smučarke opravile s prvo vožnjo četrtega slaloma v tej sezoni. Slovakinja Petra Vlhova je odlično izkoristila štartno številko 1 in pred drugouvrščeno Američanko Mikaelo Shiffrin, štirikratno snežno kraljico in zmagovalko vseh treh slalomov v tej zimi, vodi za debelo sekundo. Od štirih Slovenk na štartu bomo v finalu videli le Meto Hrovat, ki ji je napaka na zadnji strmini pošteno prekrižala načrte.

Na Sljemenu na sosednjem Hrvaškem so smučarke opravile s prvo vožnjo uvodnega slaloma v tem letu.

Med 74 smučarkami na štartu je svoje karte najbolje izkoristila Slovakinja Petra Vlhova, zmagovalka paralelnega slaloma v St. Moritzu ter druga na specialnih slalomih v Lienzu in Killingtonu, ki ji je uspela popolna vožnja.

S prednostjo 1,6 sekunde vodi pred drugouvrščeno Mikaelo Shiffrin, ki v letošnji zimi na slalomih še ne pozna poraza.

Zmagovalno trojico zaokrožuje Švicarka Wendy Holdener, ki za Vlhovo zaostaja že 1,81 sekunde.

Lahko Mikaela Shiffrin v drugi vožnji nadoknadi zaostanek? Foto: Reuters

Navijači so lahko spremljali tudi nastope štirih Slovenk. Vožnja je najbolje uspela Meti Hrovat, ki je štartala 21. in bila do zadnje strmine odlično na progi (6. oz. 7. čas na drugem in tretjem merjenju časa), nato pa se ji je pripetila napaka in jo stala boljšo uvrstitev.

Z zaostankom 3,34 sekunde je v cilj pripeljala kot 15., na koncu pa pristala na 20. mestu, kar je bilo dovolj za uvrstitev v finale, v katerem bo Kranjskogorčanka imela možnost popravnega izpita.

Preostale tri Slovenke so ostale brez finalne vožnje. Ana Bucik (+4.18) in Neja Dvornik (+4.90) sta bili prepočasni za uvrstitev med najboljših 30, Klara Livk pa je odstopila.

Meta Hrovat je bila do zadnje strmine odlično na progi, nato pa je naredila napako, ki jo je stala boljšo uvrstitev. Za vodilno Vlhovo zaostaja več kot tri sekunde. Foto: Reuters

Druga vožnja se bo začela ob 16.15.

Jutri bo v Zagrebu na sporedu še moški slalom (14.15 in 17.40).

