B. B.

Sreda,
28. 1. 2026,
12.14

Osveženo pred

1 ura, 17 minut

Schladming, svetovni pokal, veleslalom (M)

Slalomska poslastica, a brez Slovencev

B. B.

Atle Lie McGrath | Tekmo bo odprl Atle Lie McGrath. | Foto Guliverimage

Tekmo bo odprl Atle Lie McGrath.

Foto: Guliverimage

V sredo bo Schladming znova pod žarometi potekal slalom v alpskem smučanju za svetovni pokal. Prva vožnja se začne ob 17.45, finalna pa bo na sporedu ob 20.45. Tudi tokrat na startu ne bo slovenskega predstavnika.

Slalom bo odprl Norvežan Atle Lie McGrath, na stratu pa bodo tudi vsi ostali najboljši slalomisti te sezone. Med drugim Henrik Kristoffersen, Loic Meillard, Lucas Pinheiro Braathen, Clement Noel in domačin Manuel Feller, ki bo imel glasno podporo s tribun.

V Schladmingu je v torek že potekal tradicionalni nočni veleslalom. V ledenih razmerah je slavil Švicar Loic Meillard, slovenski adut Žan Kranjec pa je tekmo končal na 13. mestu.

Startna lista, slalom:

1. Atle Lie McGrath (Nor)
2. Henrik Kristoffersen (Nor)
3. Loic Meillard (Švi)
4. Lucas Pinheiro Braathen (Bra)
5. Clément Noël (Fra)
6. Paco Rassat (Fra)
7. Timon Haugan (Nor)
8. Victor Muffat-Jeandet (Fra)
9. Manuel Feller (Avt)
10. Eduard Hallberg (Fin)
11. Fabio Gstrein (Avt)
12. Tanguy Nef (Švi)
13. Linus Strasser (Nem)
14. Armand Marchant (Bel)
15. Steven Amiez (Fra)
...

