Ana Bucik v boj za odličje, še ena vožnja tudi za Dvornikovo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po prvi vožnji uvodnega ženskega slaloma sezone v Leviju na Finskem prepričljivo vodi Nemka Lena Dürr. Na prvi progi se je odlično znašla tudi Ana Bucik, ki za vodilno zaostaja 61 stotink sekunde in se bo v boj za odličja podala s petega mesta. Finalno vožnjo si je zagotovila še druga Slovenka, Neja Dvornik, ki je z zaostankom 1,93 sekunde na 23. mestu.

Ana Bucik, letos najmočnejše slovensko orožje v tehničnih disciplinah, je prvo vožnjo začela v elitni slalomski sedmerici s startno številko štiri in se v cilju izenačila s takrat drugo Švicarko Wendy Holdener.

Bucikovo in Holdenerjevo so nato prehitele še tri tekmovalke. Iz prve jakostne skupine se je z zaostankom 45 stotink sekunde tik za vodilno uvrstila Švedinja Anna Swenn Larsson, tretja je nosilka skupne zmage v minuli zimi Američanka Mikaela Shiffrin (+0,55), na četrtem mestu je lanska zmagovalka obeh slalomov v Leviju Slovakinja Petra Vlhova (+0,57), olimpijska prvakinja, ki je lani osvojila tudi slalomski seštevek sezone.

Neja Dvornik je po prvi vožnji slaloma na 23. mestu. Foto: Guliverimage

Neja Dvornik, ki se je na progo podala kot 30., je z zaostankom 1,93 sekunde po prvi vožnji na 23. mestu, Anji Oplotnik, ki je prvič nastopila v Leviju, pa se krstni nastop ni razpletel po željah.

Po napaki je v cilj prišla z velikim zaostankom 12,32 sekunde in zasedla zadnje, 61. mesto med tekmovalkami, ki so prvo vožnjo končale v cilju. To je bil njen tretji nastop v svetovnem pokalu.

Druga vožnja se bo začela ob 13.00.

Po prvi vožnji slaloma v Leviju:

Preberite še: