Gneča na vrhu, soliden nastop Bucikove, ki bo reševala slovensko čast

Po sobotnem veleslalomu, ki je v Kranjski Gori pripadel Švedinji Sari Hector, se najboljše alpske smučarke na svetu danes na podkorenski strmini potegujejo še za točke svetovnega pokala v slalomu. Smučarke so že opravile s prvo vožnjo, po kateri je v najboljšem položaju Švicarka Wendy Holdener. Izmed šestih Slovenk se je v finale prebila le Ana Bucik, ki je s solidno vožnjo in z zaostankom 1,38 na osmem mestu. Finalna vožnja se bo začela ob 12.30.

Vrstni red po 1. vožnji:

1. Wendy Holdener (Švi) 51,49

2. Petra Vlhova (Svk) +0,08

3. Mikaela Shiffrin (ZDA) +0,25

4. Lena Duerr (Nem) +0,53

5. Katharina Liensberger (Avt) +0,85

...

8. Ana Bucik (Slo) +1,38

...

32. Meta Hrovat (Slo) +3,11

35. Neja Dvornik (Slo) +3,25

36. Anja Oplotnik (Slo) +3,30

44. Nika Tomšič (Slo) +4,02

46. Pika Dvornik (Slo) +4,99

Tekmovanje za 58. Zlato lisico, ki že tretje leto zapored poteka v Kranjski Gori, bo sklenil današnji slalom. To je šesti slalom za svetovni pokal v tej sezoni, in kot kaže, se obeta napet boj za zmago. Po prvi vožnji je v vodstvu Švicarka Wendy Holdener, druga je Slovakinja Petra Vlhova, ki zaostaja le osem stotink. Slovakinja je sicer na dozdajšnjih petih tekmah zmagala že štirikrat in osvojila 480 točk. Tretja je Američanka Mikaela Shiffrin, ki za švicarsko smučarko zaostala 25 stotink.

S prvo progo je najhitreje opravila Wendy Holdener. Foto: Grega Valančič/Sportida

S progo v Kranjski Gori je dobro opravila tudi Ana Bucik. Bucikova je nastopila s številko devet, po nekoliko bolj previdni vožnji pa je ob prihodu v cilj zasedla sedmo mesto z zaostankom 1,38. S številko 33 jo je nato prehitela še Kanadčanka Amelia Smart, Bucikova pa je tako po polovici tekme na osmem mestu. "Je bilo nekoliko lažje, kot sem pričakovala. Žal mi je, da nisem v določenih delih še malo bolj stopila na plin, kjer bi se dalo še nekaj pridobiti na času. Na splošno pa taka, zelo lepa in stabilna vožnja in mislim, da tudi dobro izhodišče za drugo vožnjo," je bila zadovoljna Bucikova, ki si je kot edina Slovenka priborila še en nastop.

"Res je, prve punce so nekoliko spredaj, do tja mi malo več manjka. Ampak je, kar je, zdaj je treba drugo vožnjo čim bolje odpeljati, vsaka bo pokazala najboljše in bomo videli, kam me bo to pripeljalo," je še povedala.

Preostalih pet slovenskih smučark je bilo prepočasnih za finale. Meta Hrovat je osvojila 32. mesto (+3,11), Neja Dvornik je bila 35. (+3,25), Anja Oplotnik 36. (+3,30). Nika Tomšič je osvojila 44. mesto (+4,02), Pika Dvornik pa 46. (+4,99).

Andreje Slokar zaradi okužbe z novim koronavirusom ni na tekmi.

Finalna vožnja se bo začela ob 12.30.

Slalom v Kranjski Gori, foto: Grega Valančič/Sportida: