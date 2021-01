Obeta se napet boj za zmago, Slokarjeva znova presenetila

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Smučarke so se pred odhodom v Kranjsko Goro, kjer jih ta konec tedna čakata dve veleslalomski preizkušnji, ustavile v Flachauu v Avstriji, kjer so že opravile s prvo vožnjo slalomskega spektakla pod žarometi. Po polovici preizkušnje je v vodstvu Američanka Mikaela Shiffrin. Na štartu so bile tri Slovenke, najbolje je svoje delo opravila Andreja Slokar, ki je 18.