V živo: Prvi štirje v 14 stotinkah, na drugem mestu grški smučar!

Lucas Braathen Foto: Reuters Znova smo dobili dokaz, da je moški slalom najbolj nepredvidljiva disciplina zadnjih sezon. Še pred prvim vmesnim časom je s proge zdrsnil tekmovalec s številko ena Švicar Loic Meillard. Od elitne sedmerice so trije smučarji odpeljali res izvrstno: Avstrijec Manuel Feller, Norvežan Lucas Braathen in Nemec Linus Strasser. Na prvih treh mestih ji loči le 14 stotink. Najbolj navdušujoč je dosežek Braathna, ki je bil pred dnevi še na operaciji slepiča. Tako razočaran, da je takoj zapustil ciljni iztek, pa je bil njegov rojak Henrik Kristoffersen. Zaostal je 91 stotink in je trenutno samo 16.

SP v alpskem smučanju, slalom, Courchevel (M):

AJ Ginnis Foto: Reuters Najbolj zanimiv trenutek prve vožnje pa nastop ameriškega Grka, ki nastopa za Grčijo, 28-letnega AJ-ja Ginnisa. Alexandros Ioannis Ginnis se je rodil v Atenah, odraščal pa v ZDA, kjer je bil njegov oče trener (mama je Američanka). Smuča od svojega drugega leta, od 12. leta trenira v Avstriji. Leta 2015 je bil bronast na mladinskem svetovnem prvenstvu. V svetovnem pokalu je debitiral leta 2017, a je imel vrsto let težave s poškodbami. Pred dvema letoma je postal prvi Grk s točkami v svetovnem pokalu, v tej sezoni pa se dogaja njegov strm vzpon med najboljše. Četrtega februarja je v Chamonixu osvojil drugo mesto, šele tretjič, da se je uvrstil v prvo dvajseterico. In s številko 24 je svoj talent potrdil tudi v prvi vožnji Courchevela. Skočil je na drugo mesto, za vodilnim Fellerjem je zaostal le 13 stotink.

Srebrni olimpijec Žan Kranjec, ki je bil na petkovem veleslalomu šesti, je v prvi vožnji odstopil. Tijan Marovt je s številko 46 še na štartu. Štefan Hadalin, ki bi bil glavno slovensko orožje na slalomu, je že dan pred veleslalomom zapustil prizorišče in odšel v domovino. Že lani je iz osebnih razlogov izpustil drugi del sezone.

Na štartu je sto smučarjev, finalna vožnja pa bo na sporedu ob 13.30.