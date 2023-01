Nova priložnost za slovenski uspeh?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Smučarske skakalke so v soboto opravile z zgodovinsko tekmo ženskih dvojic, na kateri sta Slovenki Ema Klinec in Nika Križnar v zahtevnih razmerah, v megli in vetru, zasedli peto mesto. Danes skakalke čaka še druga posamična preizkušnja. Na prvi je v petek slavila devetnajstletna Kanadčanka Alexandria Loutitt, najboljša Slovenka pa je bila Nika Križnar, ki je tekmo končala na 5. mestu.

V kvalifikacijah bo nastopilo 46 skakalk, kot prva se bo izmed slovenske peterice s številko enajst po zaletišču pognala Maja Vtič, Katra Komar bo nosila številko 15, Nika Prevc 25, Ema Klinec 41, tik za njo pa bo skočila še Nika Križnar.

Tekma se bo začela ob 8. uri.

Zao, smučarski skoki (Ž), kvalifikacije