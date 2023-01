V živo: Odličen skok Nike Prevc

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot prva od Slovenk je v prvi seriji skočila Maja Vtič, skočila le 84,5 metra, kar bo premalo za finale. Bo pa v tem nastopila Katra Komar, ki je pristala pri 87 metrih. Odlično je skočila Nika Prevc, kar 95 metrov, doskok ni bil najlepši, a najstnica je zanesljivo prevzela vodstvo.

Zao, smučarski skoki (Ž):

Smučarske skakalke so v soboto opravile z zgodovinsko tekmo ženskih dvojic, na kateri sta Slovenki Ema Klinec in Nika Križnar v zahtevnih razmerah, v megli in vetru, zasedli peto mesto. Danes bodo skakalke opravile še z drugo posamično preizkušnjo na tem prizorišču. Na prvi je v petek slavila devetnajstletna Kanadčanka Alexandria Loutitt, najboljša Slovenka pa je bila Nika Križnar, ki je bila peta.

Nedeljske kvalifikacije je dobila Juki Ito, ki je skočila 95 metrov. Enaka dolžina je uspela Niki Križnar, ki pa je dobila slabše ocene in je kvalifikacijsko serijo končala na petem mestu. Ema Klinec je bila sedma (90 m). Na tekmo so se v konkurenci 45 skakalk uvrstile tudi Katra Komar z 20. rezultatom (83,5 m), Nika Prevc z 22. (83,5 m) in Maja Vtić, ki je bila na kvalifikacijah 33. (79 m).