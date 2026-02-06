Škandal v skokih? Govorice o injekcijah v penis, WADA obljublja preiskavo.

Govorice o injekcijah v spolovilo zaradi večjega kroja skakalnega dresa so prišle do Svetovne protidopinške agencije (WADA). Gre za doping, goljufijo ali le bizaren mit?

V smučarskih skokih kroži ena najbolj bizarnih govoric zadnjih let, da naj bi nekateri tekmovalci s pomočjo injekcij začasno povečali obseg spolovila, da bi na predsezonskih meritvah dobili večji obseg v predelu mednožja in bi lahko imeli posledično večji dres.

Tema je prišla do svetovnega vrha boja proti dopingu. Vodstvo WADA je na olimpijskem prizorišču v Italiji javno priznalo, da so zadevo zaznali.

Predsednik WADA Witold Banka je Poljak in skoki so v njegovi državi zelo priljubljeni. Poudarja, da bodo govorice preverili. Foto: Guliverimage

"Obljubim, da bom pogledal bližje." Predsednik WADA, Poljak Witold Banka, je na novinarski konferenci napovedal, da bodo govorice preverili: "V moji državi so smučarski skoki izjemno priljubljeni, zato obljubim, da bom zadevo podrobno preučil."

Generalni direktor WADA Olivier Niggli je bil zadržan, a ni izključil ukrepanja, če bi se pojavili konkretni dokazi. "Če bi karkoli prišlo na dan, bi preverili, ali je povezano z dopingom."

Hkrati je nakazal, da gre lahko tudi za sivo cono – področje, ki ni klasični doping, a vseeno pomeni nelojalno pridobivanje prednosti.

Pri smučarskih skokih je oprema pomemben del rezultata. Dres mora biti v strogih okvirih pravil, saj že majhne spremembe vplivajo na aerodinamiko in večjo površino v zraku.

Kaj naj bi bila "metoda" in zakaj je tvegana

Govorice izhajajo iz trditve, da naj bi nekateri uporabili snovi, kot sta hialuronska kislina ali parafin, za začasno povečanje obsega penisa.

Zdravniki opozarjajo, da so takšni posegi kratkotrajni in tvegani, z možnostjo zapletov. Ključno pa je, da do zdaj ni javno znanega primera, da bi bil športnik obtožen.

FIS: "To odločno zanikamo"

V Mednarodni smučarski zvezi (FIS) naj bi govorice zavrnili kot neutemeljene. Odgovorni za opremo poudarjajo, da so pri meritvah prisotni tudi zdravstveni delavci in da se preverja zelo natančno.

Mathias Hafele (levo) zanika, da bi bilo karkoli v igri. Foto: Guliverimage

"Zanikam, da bi kdo poskušal povečati genitalije. Medicinsko osebje je prisotno pri meritvah in zelo skrbno preverja," je januarja na to temo za tabloidni časnik Bild, ki je prišel s to zgodbo v medije, dejal Avstrijski kontrolor FIS Mathias Hafele.

V ozadju: skakalni dresi in iskanje lukenj v pravilih

Čeprav "injekcije v penis" zvenijo kot tabloidna zgodba, so odgovorni pri WADA postali pozorni. Jasno je, da ekipe že dolgo iščejo mikroskopske prednosti pri dresih – od krojev do šivov in detajlov, ki so na meji dovoljenega.

Vsi prav tako dobro vemo, kaj se je dogajalo z norveškimi dresi na nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu. Vsaka takšna zgodba pa le še povečuje občutljivost javnosti na nove govorice v smučarskih skokih, ki so s takratnim dogodkom izgubili na kredibilnosti.