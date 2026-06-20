Skakalna družina: nasmejani Robert Kranjec med okrevanjem po hudem padcu

Smučarski skakalec Žiga Jelar je na družbenih omrežjih objavil fotografiji sproščenega druženja skakalne družine, na kateri je tudi Robert Kranjec, nekdanji svetovni prvak v smučarskih poletih, ki še vedno okreva po hudi poškodbi hrbtenice, ki jo je utrpel pri padcu s kolesom aprila letos.

Fotografija izžareva tisto, kar je v smučarskih skokih pogosto skrito očem javnosti: prijateljstvo, spoštovanje in povezanost, ki se med športniki oblikujejo skozi leta potovanj, tekem, skupnih priprav in čakanja na veter. Čeprav se na tekmah vsak bori zase in za svojo reprezentanco, so skakalci zunaj arene pogosto del velike mednarodne družine.

Sproščenega druženja se je udeležil tudi nekdanji vrhunski smučarski skakalec Robert Kranjec, svetovni prvak v poletih iz leta 2012, ki po hudem padcu s kolesom aprila letos še vedno okreva. Kot je poročal Metropolitan, je med tednom na rehabilitaciji na URI Soča, pri gibanju pa si še vedno pomaga z vozičkom.

Veselo druščino sta dopolnila tudi nekdanji vrhunski skakalec in danes trener Matjaž Zupan ter vsem dobro znana japonska skakalna legenda Noriaki Kasai. Prav njegova prisotnost fotografiji daje še dodatno simboliko, saj 54-letni Japonec že desetletja velja za enega najbolj prepoznavnih, najbolj vztrajnih in najbolj priljubljenih obrazov svetovnih smučarskih skokov.

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