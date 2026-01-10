Skakalci se bodo merili v Zakopanah

Po vrhuncu novoletne turneje, ki jo je z vrhunskim skakanjem zaznamoval Domen Prevc, se karavana svetovnega pokala v smučarskih skokih seli na Poljsko. V Zakopanah skakalce danes čaka pester tekmovalni spored, saj bodo ob 14.15 na sporedu kvalifikacije, ob 16.10 pa še superekipna tekma.

Slovenska reprezentanca bo na poljskem prizorišču močnejša za Timija Zajca, ki se po dveh izpuščenih tekmah vrača v ekipo. Zajc je moral zaradi težav z opremo in rdečega kartona začasno počivati, zdaj pa bo znova na voljo glavnemu trenerju Robertu Hrgoti. Ta je razkril, da bodo slovenske barve v Zakopanah poleg Zajca zastopali še Domen Prevc, Anže Lanišek, Rok Oblak in Žak Mogel.

Zakopane, kvalifikacije:

Preberite še: