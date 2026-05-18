Avtor:
Petra Mavrič

Ponedeljek,
18. 5. 2026,
13.45

Osveženo pred

7 minut

Robert Hrgota Lovro Kos Rok Oblak Žiga Jančar Žak Mogel Timi Zajc Timi Zajc Anže Lanišek Anže Lanišek Domen Prevc Domen Prevc smučarski skoki

Trening skakalcev

Skakalci v Kranju nabirajo kondicijo, po odgovore tudi v novo slovensko pridobitev

smučarski skoki, kondicijski trening, Kranj | Kondicijske priprave na novo skakalno sezono so v polnem teku. | Foto Aleš Fevžer

Kondicijske priprave na novo skakalno sezono so v polnem teku.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenska moška in ženska skakalna reprezentanca se že vneto pripravljata na novo sezono, v kateri bo vrhunec svetovno nordijsko prvenstvo. Na kranjskem stadionu so pred medije stopili skakalci, ki se bodo danes odpravili na preizkus domače pridobitve, vetrovnika v Žirovnici.

Dober mesec in pol po koncu sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih so priprave na novo tekmovalno obdobje že v polnem teku. Skakalci so sredi za večino manj priljubljenega dela, kondicijskih priprav pod vodstvom Matjaža Polaka, brez katerih preprosto ne gre. 

"Prav veliko drugače od lani ni, le tempo je nekoliko bolj pojačan. Pa ne toliko z vidika treningov, ampak predvsem zaradi vseh medijskih obveznosti. Bi pa rad maja vse opravil, saj potem sledi testiranje opreme, kjer želim biti res svež in spočit, da bodo treningi res produktivni," je novinarjem na kranjskem stadionu dejal najboljši skakalec lanske sezone Domen Prevc, ki se je na dopust odpravil v Namibijo.

"Namibija je nora. Ti prizori, kulisa narave, ki jih Namibija ponuja, take barve, ki jih nariše, res lepo. Živali sem videl več lani, sta pa bila letos blizu nosorog, leopard. Lani sem se naučil, da je bolje, da pustiš kamero in telefon pri strani in samo uživaš v trenutku."

Reprezentanco A sestavljajo: Domen Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc, Rok Oblak, Žiga Jančar, Žak Mogel, Lovro Kos 

Hrgota: Motivacije ne manjka ne meni ne fantom

"Motivacije ne manjka ne meni ne fantom," pravi glavni trener Robert Hrgota.

"Zelo me veseli, da so prišli predvsem zelo motivirani. Motivacije ne manjka ne meni ne fantom, saj želiš tudi druge pripeljati na neko želeno raven. Želje po dokazovanju je več kot dovolj. Tudi Domen jo ima, da pokaže, da je lahko pri vrhu več kot eno sezono," pravi Hrgota, ki bo z varovanci danes iskal prve odgovore v novem vetrovniku v Žirovnici.

"Danes imamo prvi obisk. Želimo videti, koliko je razlike s Stockholmom. Načeloma je podoben, a določena razlika kljub vsemu je. Pred skoki bomo z določenimi fanti šli še enkrat, da vidimo, kako vpliva. V Stockholm smo včasih šli za dlje časa in je to na skakanje vplivalo drugače kot bo verjetno zdaj, če bomo naredili več krajših obiskov. Moramo tudi videti, kako vetrovnik vpliva na skakalce dan pred skoki ali pa dan po njih. Maja, junija, julija bomo dajali poudarke temu, septembra, oktobra pa bo poudarek na malenkostih, ki jih bodo želeli še preveriti, dodelati."

Prve skoke bodo nekateri opravili že kaj kmalu, konec maja, tisti, ki bodo poletno tekmovalno sezono začeli pozneje, pa bodo šli na skakalnico predvidoma v drugem tednu junija.

"Počitka je bilo dovolj. Na dopust nisem šel daleč, na Hrvaško. Vedno poskušam resetirati telo in glavo. Treniram po preverjenem receptu z nekaterimi izboljšavami, kakšnimi malenkostmi. Fizična priprava je bila že zadnja leta na zelo visoki ravni, tako da sem bil s tem vidikom vedno zelo zadovoljen. Delam pa ves čas na sebi in se skušam izpopolnjevati," pravi Anže Lanišek, Timi Zajc, ki so se mu stvari po diskvalifikaciji na novoletni turneji porušile, pa dodaja: "V novo sezono grem s prazno, spočito glavo. Minimalno smo spremenili kakšno stvar, za katero smo morda lani videli, da ni delovala, in malo prilagodili moj način treniranja. Menim, da bo boljše kot lani. Cilj je, da celotno sezono oddelam na višji ravni."

Timi Zajc se nadeja boljše sezone, kot je bila lanska.

Prvi skoki na skakalnicah najboljše slovenske skakalce predvidoma čakajo drugi teden junija.

