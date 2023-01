V živo: na Ljubnem poteka še zadnja tekma silvestrske turneje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Ljubnem se končuje silvestrska turneja smučarskih skakalk. Zlata sova se nasmiha Evi Pinkelnig, v boju zanjo sta še Anna Odine Ström in Katharina Althaus, najboljša Slovenka je Nika Križnar na četrtem mestu. Poskusna serija je bila zaradi visokih temperatur odpovedana, ob 11.00 pa so izpeljali kvalifikacije. Na tekmo se je prebilo vseh 12 Slovenk, kljub težkim vetrovnim razmeram je Križnarjeva skočila 85,5 metra in zasedla tretje mesto. Tekma se je začela ob 16.30.