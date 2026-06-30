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Avtor:
J. L.

Torek,
30. 6. 2026,
20.30

Osveženo pred

23 minut

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Silva Verbič smučarski skoki sprememba nordijska kombinacija

Torek, 30. 6. 2026, 20.30

23 minut

Silva Verbič končala eno kariero in bo zdaj le še smučarska skakalka

Avtor:
J. L.

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Silva Verbič | Silva Verbič se po koncu poti v nordijski kombinaciji seli med smučarske skakalke. | Foto Guliverimage

Silva Verbič se po koncu poti v nordijski kombinaciji seli med smučarske skakalke.

Foto: Guliverimage

V slovenski zimski družini se je zgodila sprememba. Silva Verbič končuje kariero v nordijski kombinaciji in se bo v prihodnje posvetila le še smučarskim skokom. Štiriindvajsetletna Slovenka, ki je nastopala tudi v svetovnem pokalu in na domačem svetovnem prvenstvu v Planici, je odločitev pojasnila z besedami, da so njene telesne predispozicije precej bližje skokom kot teku na smučeh.

Silva Verbič je obrnila nov list v športni karieri. Slovenska nordijska kombinatorka je za poljski portal Skijumping.pl potrdila, da zaključuje pot v nordijski kombinaciji in se seli med smučarske skakalke.

Da se nekaj spreminja, so najprej opazili sledilci nordijske kombinacije na družbenih omrežjih. Na njenem profilu na Instagramu se je namreč pojavilo, da je nekdanja nordijska kombinatorka in zdaj smučarska skakalka. Odločitev je tudi potrdila.

"V tem pogledu sem bližje smučarskim skokom"

"Da, odločila sem se za spremembo. Po prejšnji sezoni sem se pogovorila s klubskim trenerjem. Dejal mi je, da ga skrbi moja forma in da nimam mišic oziroma telesne zgradbe, ki bi bila potrebna za dobro tekmovalko v teku na smučeh. V tem pogledu sem zagotovo bližje smučarskim skokom, za katere imam zelo dobre predispozicije. Pomemben dejavnik je bil tudi, da sem v zadnjem letu na skakalnici zelo napredovala, hkrati pa imam v tej disciplini še veliko prostora za razvoj," je za poljski medij povedala Silva Verbič.

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Brez velikih napovedi

Zaveda se, da prehod med smučarske skakalke ne pomeni avtomatičnega skoka med najboljše. V prvi vrsti si želi izboriti mesto v ekipi in začeti postopoma.

Silva Verbič je vesela, da se bo zdaj posvetila smučarskim skokom. | Foto: Guliverimage Silva Verbič je vesela, da se bo zdaj posvetila smučarskim skokom. Foto: Guliverimage

"V zadnjem času je bilo veliko sprememb, tako v športnem kot osebnem življenju, zato si glede forme v smučarskih skokih in športnih ciljev ne želim nalagati prevelikega pritiska. Najprej se moram prebiti v ekipo za tekmovanja in osvojiti točke v kontinentalnem pokalu, potem pa bomo videli, kaj bo prineslo naprej," je dodala Slovenka.

V zadnji sezoni svetovnega pokala v nordijski kombinaciji je zbrala 85 točk in končala na 33. mestu skupnega seštevka. V karieri je enkrat skočila med najboljšo deseterico, decembra 2021 v Ramsauu, kjer je bila deseta. Leta 2023 je Slovenijo zastopala tudi na domačem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Planici.

Skoki zanjo niso neznanka

Silva Verbič v smučarskih skokih ne začenja povsem z ničle. Mednarodne nastope v tej disciplini že ima. Leta 2019 je nastopila na dveh tekmah pokala FIS v Szczyrku in osvojila 21. ter 19. mesto, pred tem pa je med letoma 2016 in 2019 nastopala tudi v alpskem pokalu. Tam je dvakrat stopila na zmagovalni oder, tretja je bila v Schonachu in Klingenthalu.

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