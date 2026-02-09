Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Ponedeljek,
9. 2. 2026,
15.00

Osveženo pred

46 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,15

Natisni članek

Natisni članek
Norveška zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 smučarski skoki Sigurd Söberg

Ponedeljek, 9. 2. 2026, 15.00

46 minut

Zvečer prva tekma skakalcev na olimpijskih igrah v Predazzu

Trener Norvežanov: Slovenci so bili prijazni. Drugi? Sploh nas niso pogledali.

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,15
Magnus Brevik Jan-Erik Aalbu | Norveški tabor po lanski aferi še vedno čuti napetost, a se stvari izboljšujejo. | Foto Reuters

Norveški tabor po lanski aferi še vedno čuti napetost, a se stvari izboljšujejo.

Foto: Reuters

Razkrita manipulacija z dresi norveškega skakalnega tabora na lanskem domačem nordijskem prvenstvu še ni pozabljena. Sigurd Söberg, eden od trenerjev Norvežanov, je za Dagbladet dejal, da čutijo izobčenost, ob tem pa dodal, da so bili po aferi do njih najprijaznejši Slovenci.

Domen Prevc
Sportal Zgolj ena tekma s slovenskim pridihom, a za Slovence še kako zanimiva

Smučarski skakalci se bodo zvečer – ob 19. uri se začne posamična tekma na srednji skakalnici – pomerili za prvi olimpijski komplet odličij v Predazzu. Norveški tabor bodo zastopali Marius Lindvik, Johann Andre Forfang in Kristoffer Eriksen Sundal. 

Prva dva sta se po lanskem nordijskem svetovnem prvenstvu znašla sredi afere, saj je osebje norveškega tabora manipuliralo z njunima dresoma in to tudi priznalo. Dogajanje v Trondheimu še ni pozabljeno. Na to je v Predazzu opomnil tudi eden od trenerjev Norvežanov Sigurd Söberg.

Ta je za Dagbladet dejal, da pred uvodno tekmo v njihovem taboru vlada nekaj nemira. Dodal je, da so se nekateri njihovi skakalci počutili izobčene. Največ kritik je prihajalo iz nemškega tabora, najbolj človeški obraz so prikazali Slovenci, še pravi Söberg, ki je trenersko delo v norveški reprezentanci prevzel po aferi.

"Slovenci so bili vedno prijazni. Ljudje iz drugih držav? Sploh nas niso pogledali. Popolnoma so ignorirali našo prisotnost. Predvsem Nemci so bili v središču medijske pozornosti." | Foto: Guliverimage "Slovenci so bili vedno prijazni. Ljudje iz drugih držav? Sploh nas niso pogledali. Popolnoma so ignorirali našo prisotnost. Predvsem Nemci so bili v središču medijske pozornosti." Foto: Guliverimage

"Slovenci so bili vedno prijazni. Ljudje iz drugih držav? Sploh nas niso pogledali. Popolnoma so ignorirali našo prisotnost. Predvsem Nemci so bili v središču medijske pozornosti. Menili so, da je kazen preblaga," je za Dagbladet dejal Norvežan in dodal, da se stvari počasi umirjajo.

"Razmere so boljše. Vzdušje med trenerji in športniki iz različnih držav je danes veliko boljše. Na začetku sezone pa nas ni veliko ljudi pozdravljalo. Z nami so se bolj ali manj pogovarjali le Norvežani."

Skandinavci zvečer lahko računajo na visoka mesta. Mož za velike tekme Lindvik, aktualni svetovni prvak s srednje skakalnice, je bil v tretji seriji nedeljskega treninga prvi, v drugi pa tretji, Sundal je bil dvakrat tretji in šesti.

Nika Vodan Nika Prevc
Sportal Nika Prevc dan po srebru ni šla na skakalnico, Nika Vodan v okrnjeni konkurenci pri vrhu

Norveška zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 smučarski skoki Sigurd Söberg
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.