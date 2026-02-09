Razkrita manipulacija z dresi norveškega skakalnega tabora na lanskem domačem nordijskem prvenstvu še ni pozabljena. Sigurd Söberg, eden od trenerjev Norvežanov, je za Dagbladet dejal, da čutijo izobčenost, ob tem pa dodal, da so bili po aferi do njih najprijaznejši Slovenci.

Smučarski skakalci se bodo zvečer – ob 19. uri se začne posamična tekma na srednji skakalnici – pomerili za prvi olimpijski komplet odličij v Predazzu. Norveški tabor bodo zastopali Marius Lindvik, Johann Andre Forfang in Kristoffer Eriksen Sundal.

Prva dva sta se po lanskem nordijskem svetovnem prvenstvu znašla sredi afere, saj je osebje norveškega tabora manipuliralo z njunima dresoma in to tudi priznalo. Dogajanje v Trondheimu še ni pozabljeno. Na to je v Predazzu opomnil tudi eden od trenerjev Norvežanov Sigurd Söberg.

Ta je za Dagbladet dejal, da pred uvodno tekmo v njihovem taboru vlada nekaj nemira. Dodal je, da so se nekateri njihovi skakalci počutili izobčene. Največ kritik je prihajalo iz nemškega tabora, najbolj človeški obraz so prikazali Slovenci, še pravi Söberg, ki je trenersko delo v norveški reprezentanci prevzel po aferi.

"Slovenci so bili vedno prijazni. Ljudje iz drugih držav? Sploh nas niso pogledali. Popolnoma so ignorirali našo prisotnost. Predvsem Nemci so bili v središču medijske pozornosti." Foto: Guliverimage

"Slovenci so bili vedno prijazni. Ljudje iz drugih držav? Sploh nas niso pogledali. Popolnoma so ignorirali našo prisotnost. Predvsem Nemci so bili v središču medijske pozornosti. Menili so, da je kazen preblaga," je za Dagbladet dejal Norvežan in dodal, da se stvari počasi umirjajo.

"Razmere so boljše. Vzdušje med trenerji in športniki iz različnih držav je danes veliko boljše. Na začetku sezone pa nas ni veliko ljudi pozdravljalo. Z nami so se bolj ali manj pogovarjali le Norvežani."

Skandinavci zvečer lahko računajo na visoka mesta. Mož za velike tekme Lindvik, aktualni svetovni prvak s srednje skakalnice, je bil v tretji seriji nedeljskega treninga prvi, v drugi pa tretji, Sundal je bil dvakrat tretji in šesti.