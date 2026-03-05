Sestri Öberg na vrhu, Polona Klemenčič edina Slovenka s točkami

Švedski sestri Elvira in Hanna Öberg sta dosegli dvojno zmago na prvi biatlonski tekmi svetovnega pokala po olimpijskih igrah. Elvira Öberg je v Kontiolahtiju streljala brezhibno in po 15 km nabrala 41,3 sekunde prednosti pred Hanno, tretja je bila Slovakinja Paulina Batovski-Fialkova z zaostankom 45 sekund. Slovenske biatlonke se niso izkazale.

"Nekajkrat sva že bili obe hkrati na stopničkah, nikoli pa še nisva bili prva in druga," je Elvira Öberg povedala nemški televiziji ZDF. "Želela sem zmagati že prej v sezoni. Ampak bolje pozno kot nikoli. V Kontiolahtiju mi je všeč."

Vodilna v skupnem seštevku svetovnega pokala, Francozinja Lou Jeanmonnot, se je morala zadovoljiti z le 35. mestom s štirimi kazenskimi krogi, a je bilo to ravno dovolj, da si je zagotovila naslov v disciplini z dvema točkama prednosti pred Švedinjo Anno Magnussen, ki je danes končala na šestem mestu.

Polona Klemenčič do točk

Na tekmi so nastopile tudi štiri Slovenke, najboljša med njimi je bila Polona Klemenčič, ki je s 30. mestom edina prišla do točk svetovnega pokala.

Polona Klemenčič je na prvih dveh postankih zadela vse strele in bila hitra v smučini. Napovedala je boj za najvišja mesta, a je imela nato težave pri streljanju v drugi polovici tekme. S tremi kazenskimi minutami je vseeno potrdila točke.

"S tekmo nisem najbolj zadovoljna. Veliko bolje bi bilo, če bi se končala po prvih dveh streljanjih. Žal sem na tretjem postanku zgrešila dvakrat. Tudi tekaško sem se na progi zelo slabo počutila. Na koncu vseeno 30. mesto. To je soliden rezultat, kjer se vrtim že celotno sezono," je v izjavi za slovensko zvezo dejala najboljša slovenska biatlonka.

Lena Repinc je zgrešila štiri strele v sicer odličnih pogojih, kar je bilo na koncu dovolj za 53. mesto, Anamarija Lampič je bila preveč nenatančna, zgrešila je pet tarč, in je končala kot 69., Živa Klemenčič pa je bila 88.

"Ana se vrača po bolezni in ni optimalna"

Selektor Janez Marič je pohvalil Polono Klemenčič. "Polona je dobro začela in bila tudi v smučini dokaj hitra. Po tretjem postanku (leže), kjer je zgrešila dvakrat, je malce padel tudi tek in na koncu je dosegla solidno 30. mesto," je dejal glavni trener.

"Ana se vrača po bolezni in ni optimalna. Tudi na strelišču je zgrešila preveč strelov. Škoda je Lene, ki je bila dobro na poti, a nato niti sama točno ne ve, kaj se ji je pripetilo na drugem postanku leže, tako da je ostala brez točk. Živa Klemenčič pa je tekmovala v slogu cele sezone," je tekmo še pospremil Marič in dodal: "Škoda je današnjih rezultatov zaradi pokala narodov, saj so nam Poljakinje, ki so na desetem mestu, ponudile lepo priložnost, a jo nismo izkoristili. Vseeno pa je do konca še nekaj tekem in upam na najboljše."

Izidi, 15 km: 1. Elvira Öberg (Šve) 41:46,4 (0)

2. Hanna Öberg (Šve) + 41,3 (1)

3. Paulina Fialkova (Slk) 45 (1)

4. Tereza Vobornikova (Češ) 47,8 (0)

5. Marlene Fichtner (Nem) 1:25,9 (0)

6. Anna Magnusson (Šve) 1:50,4 (1)

...

30. Polona Klemenčič (Slo) 4:14,6 (3)

53. Lena Repinc (Slo) 5:36,2 (4)

69. Anamarija Lampič (Slo) 6:23,6 (5)

88. Živa Klemenčič (Slo) 9:02,4 (5) Svetovni pokal, skupno: 1. Lou Jeanmonnot (Fra) 854 točk

2. Suvi Minkkinen (Fin) 669

3. Hanna Öberg (Šve) 635

4. Anna Magnusson (Šve) 630

5. Elvira Öberg (Šve) 596

6. Maren Kirkeeide (Nor) 576

...

21. Polona Klemenčič (Slo) 225

54. Lena Repinc (Slo) 65

67. Anamarija Lampič (Slo) 33

...

