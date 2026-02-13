Kazahstanski umetnostni drsalec Mihail Šajdorov se je v prostem programu razveselil zlate medalje na zimskih olimpijskih igrah v Italiji. Na najvišjo stopničko je stopil s skupno 291,58 točke, na drugem in tretjem mestu sta mu sledila japonska umetnostna drsalca Yuma Kagiyama in Shun Sato. Glavni favorit Ilia Malinin je bil osmi.

Šajdorov je med drugim dobitnik srebra na lanskem svetovnem prvenstvu in prvak lanskega prvenstva štirih celin. Drugouvrščenemu Kagiyami so sodniki za nastop namenili skupno 280,06 točke, Sato je prejel 274,90 točke.

Presenečenje večera pa je bila uvrstitev glavnega favorita, v zadnjih letih nepremagljivega ameriškega umetnostnega drsalca Ilie Malinina na osmo mesto.

Ilia Malinin je bil šele osmi. Foto: Reuters

Malinin je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP preobrazil umetnostno drsanje. V svoj program z osupljivo energijo in gibljivostjo sicer vključuje salte nazaj in skoke, ki so v nasprotju z gravitacijo. Je tudi sin olimpijskih umetnostnih drsalcev Tatiane Malinine, ki je tekmovala za Uzbekistan, in Romana Skorniakovega, ki je sprva tekmoval za Rusijo, nato pa od leta 1996 dalje za Uzbekistan.

