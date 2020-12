Slovenski podvig na Semmeringu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Andreja Slokar je do zdaj šestkrat nastopila v svetovnem pokalu, a venomer ostala brez uvrstitve. Foto: SZS

Primorka bo edina slovenska predstavnica v drugi vožnji slaloma na Semmeringu. Kar je veliko presenečenje, upoštevajoč dejstvo, da Slokarjeva ni članica A-reprezentance. Ajdovka je bila boljša od novogoriške sosede Ane Bucik, ta je z zaostankom treh sekund za eno mesto zgrešila finale (31., +3,00). Na štartu so bile štiri Slovenke. Neja Dvornik in Meta Hrovat nista končali prve vožnje in sta odstopili.

Najhitreje je s prvo progo opravila Američanka Mikaela Shiffrin, ki je bila za dve stotinki sekunde hitrejša od Švicarke Michelle Gisin, tako da se obeta izjemno zanimiva finalna vožnja. Tretja je Avstrijka Katharina Lienseberger (+0,32). Slovakinja Petra Vlhova je nekoliko zaostala za pričakovanji, trenutno je šesta (+0,89).

Finalna vožnja se bo začela ob 18.30.

Semmering, slalom (ž):

Prva vožnja: