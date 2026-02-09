Selektor Hrgota pričakuje pravo olimpijsko tekmo, kjer favoriti lahko delajo napake

Prva tekma na letošnjih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini drevi čaka tudi smučarske skakalce, ki se bodo ob 19. uri merili na srednji skakalnici v Predazzu. Selektor reprezentance Robert Hrgota je nedeljske trening skoke slovenskih skakalcev opisal kot solidne. Pričakuje zanimivo in pravo olimpijsko tekmo, kjer lahko pride do presenečenj.

Slovenci so v nedeljo opravili prve trening skoke na srednji napravi v Predazzu, potem ko so izpustili prvi uradni trening na tej skakalnici. Selektor Robert Hrgota je bil z videnim bolj ali manj zadovoljen.

"Solidno. Anže (Lanišek) je z zadnjim skokom že blizu občutkom. Domen (Prevc) je s prvim dobro začel, mogoče potem malo preizkušal, malo se mu ni izšlo, ampak čisto solidna raven. Tudi Timijev (Zajc) zadnji skok je bil nekako že bližji. Predvsem se vidi, da je treba dobiti ritem na skakalnici, še posebej z radiusa na mizo. Je taka, da ne daje nekih povratnih informacij in se je treba temu prilagoditi. Čisto v redu za prvi dan," je prve skoke svojih varovancev opisal glavni trener.

Pričakuje izenačeno tekmo in napake favoritov

Hrgota danes pričakuje izenačeno tekmo. "Bo zelo zanimiva, prava olimpijska, kjer bodo lahko kakšni favoriti delali napake in bodo kakšna presenečenja. Vidimo, da je 20 tekmovalcev v nekaj metrih, kar bo zelo fascinantno gledati. Veselim se, rezultatskih pričakovanj pa trenutno nimam nobenih. Bolj razmišljam, kako še popraviti določene stvari, da vidimo prave skoke še iz mize, potem bomo pa že videli," je menil po treningu.

Največjo konkurenco na današnji tekmi vidi v Nemcih, Philippu Raimundu in Felixu Hoffmannu. Dobro so skakali še Norvežani, Avstrijec Stephan Embacher, kot tudi Poljak Kacper Tomasiak. "Zelo je zanimivo, veliko fantov lepo skoči. Vemo, da na manjši napravi veliko vplivajo točke za veter, sodniki, ampak to so olimpijske igre in tudi to je del našega športa."

Hrgota vabi navijače: Do Predazza je lahko enodnevni izlet

Sobotna ženska tekma na srednji skakalnici, kjer je Nika Prevc postala olimpijska podprvakinja, je privabila lepo število slovenskih navijačev. Podobno pomoč občinstva si za danes nadeja tudi Hrgota.

"Verjamem, da si vsak želi, da ga družinski člani spremljajo v izteku. Res so blizu te igre, do Predazza je lahko enodnevni izlet, če malo potrpiš v avtu. Upam, da jih pride čim več, da naredijo atmosfero primerno olimpijskim igram. Že sama spodbuda lahko da zraven še kakšen meter," je še dejal selektor.

Prva serija se bo danes začela ob 19. uri, začetek finalne serije bo nekaj minut čez 20. uro.

V torek bo na srednji skakalnici potekala še tekma mešanih ekip, slovenska postava bo znana po današnji tekmi.

