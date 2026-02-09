Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Ponedeljek,
9. 2. 2026,
12.08

Osveženo pred

15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 Domen Prevc Domen Prevc Robert Hrgota

Ponedeljek, 9. 2. 2026, 12.08

15 minut

Selektor Hrgota pričakuje pravo olimpijsko tekmo, kjer favoriti lahko delajo napake

Avtorji:
A. T. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Robert Hrgota | Foto Grega Valančič/Sportida

Foto: Grega Valančič/Sportida

Prva tekma na letošnjih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini drevi čaka tudi smučarske skakalce, ki se bodo ob 19. uri merili na srednji skakalnici v Predazzu. Selektor reprezentance Robert Hrgota je nedeljske trening skoke slovenskih skakalcev opisal kot solidne. Pričakuje zanimivo in pravo olimpijsko tekmo, kjer lahko pride do presenečenj.

Slovenci so v nedeljo opravili prve trening skoke na srednji napravi v Predazzu, potem ko so izpustili prvi uradni trening na tej skakalnici. Selektor Robert Hrgota je bil z videnim bolj ali manj zadovoljen.

"Solidno. Anže (Lanišek) je z zadnjim skokom že blizu občutkom. Domen (Prevc) je s prvim dobro začel, mogoče potem malo preizkušal, malo se mu ni izšlo, ampak čisto solidna raven. Tudi Timijev (Zajc) zadnji skok je bil nekako že bližji. Predvsem se vidi, da je treba dobiti ritem na skakalnici, še posebej z radiusa na mizo. Je taka, da ne daje nekih povratnih informacij in se je treba temu prilagoditi. Čisto v redu za prvi dan," je prve skoke svojih varovancev opisal glavni trener.

Domen Prevc, ZOI
Sportal Prevc o prvem vtisu: Veliko je pompa, stvari, ki mogoče ne spadajo zraven

Pričakuje izenačeno tekmo in napake favoritov

Hrgota danes pričakuje izenačeno tekmo. "Bo zelo zanimiva, prava olimpijska, kjer bodo lahko kakšni favoriti delali napake in bodo kakšna presenečenja. Vidimo, da je 20 tekmovalcev v nekaj metrih, kar bo zelo fascinantno gledati. Veselim se, rezultatskih pričakovanj pa trenutno nimam nobenih. Bolj razmišljam, kako še popraviti določene stvari, da vidimo prave skoke še iz mize, potem bomo pa že videli," je menil po treningu.

Največjo konkurenco na današnji tekmi vidi v Nemcih, Philippu Raimundu in Felixu Hoffmannu. Dobro so skakali še Norvežani, Avstrijec Stephan Embacher, kot tudi Poljak Kacper Tomasiak. "Zelo je zanimivo, veliko fantov lepo skoči. Vemo, da na manjši napravi veliko vplivajo točke za veter, sodniki, ampak to so olimpijske igre in tudi to je del našega športa."

Predazzo | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Hrgota vabi navijače: Do Predazza je lahko enodnevni izlet

Sobotna ženska tekma na srednji skakalnici, kjer je Nika Prevc postala olimpijska podprvakinja, je privabila lepo število slovenskih navijačev. Podobno pomoč občinstva si za danes nadeja tudi Hrgota.

"Verjamem, da si vsak želi, da ga družinski člani spremljajo v izteku. Res so blizu te igre, do Predazza je lahko enodnevni izlet, če malo potrpiš v avtu. Upam, da jih pride čim več, da naredijo atmosfero primerno olimpijskim igram. Že sama spodbuda lahko da zraven še kakšen meter," je še dejal selektor.

Prva serija se bo danes začela ob 19. uri, začetek finalne serije bo nekaj minut čez 20. uro.

V torek bo na srednji skakalnici potekala še tekma mešanih ekip, slovenska postava bo znana po današnji tekmi.

Preberite še:

Lindsey Vonn
Sportal Kaj poškodba Lindsey Vonn pomeni v praksi? Odgovarja travmatolog.
ZOI Giovanni Franzoni
Sportal Novost: izjemni Franzoni Italiji priboril prvo mesto po smuku pred Švicarjema
Lindsey Vonn
Sportal Jure Košir slišal glasne krike Vonn, Ilko pa branil: Bodi svetovni prvak v pljuvanju

đoković_thumb
Sportal Ni mogel verjeti, kaj se dogaja na olimpijskem ledu
Peter Prevc Domen Prevc
Sportal Drama, ki je Prevcu v Predazzu vzela nekaj dni življenja
Primož Roglič Andora
Sportal Roglič ob srebru Nike Prevc: Solzne oči imaš. Lahko je ponosna!

zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 Domen Prevc Domen Prevc Robert Hrgota
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.