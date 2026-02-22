Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
22. 2. 2026,
7.40

Osveženo pred

25 minut

Še na nobenih zimskih igrah ni bilo takšnega odstotka športnic

Na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026, ki se končujejo to nedeljo, je bila najbolj uravnotežena zastopanost spolov v zgodovini zimskih iger. Kar 47 odstotkov vseh udeležencev je bilo žensk, tekmovale pa so v rekordnih 50 ženskih in 12 mešanih disciplinah. Edina olimpijska disciplina, kjer je nastop omogočen le moškim športnikom, ostaja nordijska kombinacija.

Od vseh 116 disciplin so ženske tekmovale v rekordnih 53,4 odstotka vseh disciplin na zimskih igrah, so zapisali pri mednarodne olimpijskem komiteju (MOK). V 12 od 16 panogah (75 odstotkih) je bilo uravnoteženo število športnikov po spolih. To sta dve panogi več kot v Pekingu leta 2022 (10 od 15 panogah).

Glavni dejavnik tega povečanja je uvedba štirih novih ženskih disciplin, in sicer parov smučanja prostega na grbinah, sankanja v dvojicah, smučarskih skokov na veliki skakalnici in turnega smučanja. Ženske in moški pa so se maratonsko preizkušnjo na 50 kilometrov prvič pomerili na enakih razdaljah v teku na smučeh.

Mikaela Shiffrin | Foto: Reuters Mikaela Shiffrin Foto: Reuters Medtem ko so poletne olimpijske igre v Parizu leta 2024 dosegle popolno enakost spolov, se ženske športnice zimskih disciplin za to še vedno borijo. Zimske igre na severu Italije so se najbolj približale odpravljanju te vrzeli, v Pekingu so dosegli 44,7 odstotno žensko udeležbo, v Pyeongchangu leta 2018 pa 41,3 odstotka.

Kljub temu pa na letošnjem zimskem športnem spektaklu še vedno niso nastopile športnice nordijske kombinacije. Ta je v olimpijskem koledarju vse od leta 1924, a ženskih tekem na igrah ni bilo še nikoli.

Ko so ženske prvič tekmovale na zimskih olimpijskih igrah v Chamonixu leta 1924, so predstavljale 4,3 odstotka tekmovalcev in so sodelovale le v umetnostnem drsanju. Eden večjih mejnikov v ženskem zimskem olimpijskem športu, je bila uvedba ženskega hokeja v Naganu leta 1998 in ženskega boba v Salt Lake Cityju leta 2002.

